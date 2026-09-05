https://crimea.ria.ru/20260905/v-forose-zagorelis-garazhi-1159115852.html

В Форосе загорелись гаражи

В Форосе загорелись гаражи - РИА Новости Крым, 05.09.2026

В Форосе загорелись гаражи

Пожар в гаражах в Форосе потушили ночью 5 сентября. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T07:47

2026-09-05T07:47

2026-09-05T07:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар в гаражах в Форосе потушили ночью 5 сентября. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Незамедлительно к месту происшествия были направлены сотрудники 2 пожарно-спасательного отряда. По прибытии подразделений было установлено, что огнем охвачены девять двухэтажных гаражей. Была угроза распространения огня.Возгорание оперативно ликвидировано на площади 800 квадратных метров. Всего для ликвидации пожара были привлечены 43 человека и 16 единиц техники, сообщили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260904/pozhar-na-mangupe-v-krymu-potushili-na-shestye-sutki-1159108263.html

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2026

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