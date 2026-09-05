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В Форосе загорелись гаражи - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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В Форосе загорелись гаражи
В Форосе загорелись гаражи - РИА Новости Крым, 05.09.2026
В Форосе загорелись гаражи
Пожар в гаражах в Форосе потушили ночью 5 сентября. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар в гаражах в Форосе потушили ночью 5 сентября. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Незамедлительно к месту происшествия были направлены сотрудники 2 пожарно-спасательного отряда. По прибытии подразделений было установлено, что огнем охвачены девять двухэтажных гаражей. Была угроза распространения огня.Возгорание оперативно ликвидировано на площади 800 квадратных метров. Всего для ликвидации пожара были привлечены 43 человека и 16 единиц техники, сообщили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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форос, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Форосе загорелись гаражи

В Крыму загорелись гаражи в Форосе

07:47 05.09.2026 (обновлено: 07:52 05.09.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Форосе
Пожар в Форосе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар в гаражах в Форосе потушили ночью 5 сентября. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание в Форосе. Поступило сообщение о задымлении в районе гаражей по адресу: пгт.Форос, ул. Северная", – проинформировали в чрезвычайном ведомстве.
Незамедлительно к месту происшествия были направлены сотрудники 2 пожарно-спасательного отряда.
По прибытии подразделений было установлено, что огнем охвачены девять двухэтажных гаражей. Была угроза распространения огня.
Возгорание оперативно ликвидировано на площади 800 квадратных метров. Всего для ликвидации пожара были привлечены 43 человека и 16 единиц техники, сообщили в МЧС.
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