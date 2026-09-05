https://crimea.ria.ru/20260905/ukraina-zerkalno-poobeschala-ne-nanosit-udary-po-moskve-1159127932.html

Украина зеркально пообещала не наносить удары по Москве

Украина зеркально пообещала не наносить удары по Москве - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Украина зеркально пообещала не наносить удары по Москве

Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне встреч представителей президента США Дональда Трампа в Москве и Киеве заявил, что Киев готов воздерживаться от РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T18:20

2026-09-05T18:20

2026-09-05T18:37

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киев

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украина

сша

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне встреч представителей президента США Дональда Трампа в Москве и Киеве заявил, что Киев готов воздерживаться от атак на Москву до конца понедельника.Ранее в субботу президент России Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток. Приостановка ударов связана с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столице Украины.И уточнил, что Украина готова воздерживаться от ударов по Москве с момента прошедшего разговора с представителями президента США Дональда Трампа и до конца суток субботы, в воскресенье и понедельник.План дипломатических мероприятий на завтра в Киеве с участием американской команды утвержден, также сообщил Зеленский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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киев

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2026

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новости, киев, москва, россия, украина, сша, владимир зеленский