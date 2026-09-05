Украина зеркально пообещала не наносить удары по Москве
Украина зеркально пообещала не наносить удары по Москве
18:20 05.09.2026 (обновлено: 18:37 05.09.2026)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне встреч представителей президента США Дональда Трампа в Москве и Киеве заявил, что Киев готов воздерживаться от атак на Москву до конца понедельника.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток. Приостановка ударов связана с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столице Украины.
"Только что говорили с представителями Президента Америки. Они уже начали сегодня работу с российской стороной. С момента этого нашего разговора готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, которые задействованы в переговорном процессе", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
И уточнил, что Украина готова воздерживаться от ударов по Москве с момента прошедшего разговора с представителями президента США Дональда Трампа и до конца суток субботы, в воскресенье и понедельник.
План дипломатических мероприятий на завтра в Киеве с участием американской команды утвержден, также сообщил Зеленский.
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