https://crimea.ria.ru/20260905/stiv-uitkoff-i-dzhared-kushner-prileteli-v-moskvu--smi-1159122853.html

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву – СМИ

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву – СМИ - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву – СМИ

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву, сообщают информагентства. РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T12:39

2026-09-05T12:39

2026-09-05T12:39

новости

стивен уиткофф

джаред кушнер

москва

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву, сообщают информагентства.Самолет из США вошел в воздушное пространство России на фоне сведений о планах спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа посетить Москву вместе с зятем главы США Дональда Трампа Джареда Кушнера, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.Согласно данным сервиса Flightradar, борт Boeing C-32A пересек границу РФ примерно в 11:40 мск, пишет РИА Новости.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, стивен уиткофф, джаред кушнер, москва, россия