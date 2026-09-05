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Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву – СМИ
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву – СМИ - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву – СМИ
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву, сообщают информагентства. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T12:39
2026-09-05T12:39
2026-09-05T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву, сообщают информагентства.Самолет из США вошел в воздушное пространство России на фоне сведений о планах спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа посетить Москву вместе с зятем главы США Дональда Трампа Джареда Кушнера, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.Согласно данным сервиса Flightradar, борт Boeing C-32A пересек границу РФ примерно в 11:40 мск, пишет РИА Новости.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, стивен уиткофф, джаред кушнер, москва, россия
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву – СМИ
В Москву прилетели Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву, сообщают информагентства.
Самолет из США вошел в воздушное пространство России на фоне сведений о планах спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа посетить Москву вместе с зятем главы США Дональда Трампа Джареда Кушнера, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Согласно данным сервиса Flightradar, борт Boeing C-32A пересек границу РФ примерно в 11:40 мск, пишет РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил
, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине.
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