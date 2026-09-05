https://crimea.ria.ru/20260905/snachala-poprobovat-kak-luchshe-zakazyvat-dostavku-gotovoy-edy-1158597080.html

Сначала попробовать: как лучше заказывать доставку готовой еды

Сначала попробовать: как лучше заказывать доставку готовой еды - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Сначала попробовать: как лучше заказывать доставку готовой еды

Заведения общепита, которые работают исключительно на доставке блюд, уступают в надежности предприятиям, которые имеют обеденные залы. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T19:55

2026-09-05T19:55

2026-09-05T19:55

крым

роспотребнадзор

питание

торговля

доставка

доставка еды

совет эксперта

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138227281_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75df13e904bd5260662b9afff7639d9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Заведения общепита, которые работают исключительно на доставке блюд, уступают в надежности предприятиям, которые имеют обеденные залы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил врач по гигиене питания Роспотребнадзора по РК и Севастополю Александр Шибанов."Есть определенные документы, которые регламентируют частоту проведения проверок предприятий общепита. И там нет разделения на предприятия, у которых есть обеденный зал или его нет. Как правило, заведения общепита, у которых есть обеденный зал – это вывеска на улице, какая-либо реклама, которая указывает на конкретный адрес. А заведения, которые работают исключительно на доставку, как правило, в своей рекламе дают только телефон и принимают заказы, куда именно нужно привезти. То есть свое местоположение они не сообщают", – отметил он.По словам специалиста, эти заведения сложнее контролировать, так как в официальном, в открытом доступе у них может быть только юридический адрес. А фактического адреса, где производится все приготовление, зачастую нет, поэтому контролировать такие заведения значительно сложнее, подчеркнул он."Конечно, со стороны потребителя предпочтительнее выбирать для себя заведения, у которых есть торговый зал. Во множестве из них есть такая услуга, как доставка. Поэтому для того, чтобы не найти себе на ровном месте каких-то проблем, лучше заказать доставку оттуда. То есть можно заказать все то же самое, только при этом видеть, где расположено заведение, какое оно", – дополнил специалист.Специалист также добавил, что плюсом является то, что предварительно перед заказом доставки в этом заведении можно попробовать какие-то определенные блюда, которые человек планирует в дальнейшем заказать на доставку."Вы, кроме своей собственной безопасности, таким способом обеспечиваете еще четкое понимание, четкий контроль того, что именно вы будете заказывать. Например, не пересолено ли, не пережарено ли. То есть вкусовые ощущения у вас уже будут сформированы. А когда это заведение работает только на доставку, грубо говоря, это "кот в мешке", потому что можно получить и пересоленное, и пережаренное блюдо, ну и еще что-то, что вам и вашим гостям может не понравиться. Поэтому лучше все-таки, заказывать доставку в заведениях, у которых есть обеденный зал", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кафе в гостевом доме: сложности законодательстваВ севастопольском кафе нашли нарушения и опасные продуктыЖара и солнце: какую еду лучше не заказывать в доставке

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, роспотребнадзор, питание, торговля, доставка, доставка еды, совет эксперта