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Дождь с грозой и сильный ветер обрушатся на Севастополь
Дождь с грозой и сильный ветер обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Дождь с грозой и сильный ветер обрушатся на Севастополь
Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Севастополе в воскресенье, 6 сентября. Об этом предупредили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 05.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Севастополе в воскресенье, 6 сентября. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.В МЧС напомнили, что при сильном ветре опасно находиться вблизи фасадов домов и под деревьями, а также рядом с ветхими и не укрепленными конструкциям, возле опор ЛЭП и рекламных щитов, в горах, в море и у моряА также предупредили, что в случае усиления дождя возможны подтопления низменных участков и цокольных этажей и перебои в работе морского и наземного транспорта.Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в Крыму в воскресенье ожидаются сильные ливни с грозами и градом и шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, погода, прогноз, мчс севастополя
Дождь с грозой и сильный ветер обрушатся на Севастополь
Дождь с грозой и сильный ветер обрушатся на Севастополь в воскресенье
15:10 05.09.2026 (обновлено: 15:18 05.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Севастополе в воскресенье, 6 сентября. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.
"6 сентября порывы западного ветра в Севастополе могут достигнуть 18 м/с. Утром и днем возможны небольшой дождь и гроза", – сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на синоптиков в официальном канале в мессенджере МАКС.
В МЧС напомнили, что при сильном ветре опасно находиться вблизи фасадов домов и под деревьями, а также рядом с ветхими и не укрепленными конструкциям, возле опор ЛЭП и рекламных щитов, в горах, в море и у моря
А также предупредили, что в случае усиления дождя возможны подтопления низменных участков и цокольных этажей и перебои в работе морского и наземного транспорта.
"По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, на пляжи, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу", – призывают спасатели.
Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали
, что в Крыму в воскресенье ожидаются сильные ливни с грозами и градом и шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду.
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