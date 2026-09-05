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Дождь с грозой и сильный ветер обрушатся на Севастополь

Дождь с грозой и сильный ветер обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Дождь с грозой и сильный ветер обрушатся на Севастополь

Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Севастополе в воскресенье, 6 сентября. Об этом предупредили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T15:10

2026-09-05T15:10

2026-09-05T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Севастополе в воскресенье, 6 сентября. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.В МЧС напомнили, что при сильном ветре опасно находиться вблизи фасадов домов и под деревьями, а также рядом с ветхими и не укрепленными конструкциям, возле опор ЛЭП и рекламных щитов, в горах, в море и у моряА также предупредили, что в случае усиления дождя возможны подтопления низменных участков и цокольных этажей и перебои в работе морского и наземного транспорта.Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в Крыму в воскресенье ожидаются сильные ливни с грозами и градом и шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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