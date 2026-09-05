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Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня

Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня

Силы российской ПВО в течение дня субботы, 5 сентября, ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России шесть украинских беспилотников, информирует... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T20:37

2026-09-05T20:37

2026-09-05T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение дня субботы, 5 сентября, ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России шесть украинских беспилотников, информирует Минобороны РФ.Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Крыма, Белгородской, Курской, Ростовской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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