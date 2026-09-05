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Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня
Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня
Силы российской ПВО в течение дня субботы, 5 сентября, ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России шесть украинских беспилотников, информирует... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение дня субботы, 5 сентября, ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России шесть украинских беспилотников, информирует Минобороны РФ.Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Крыма, Белгородской, Курской, Ростовской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, крым, новости, белгородская область, курская область, ростовская область, беспилотник (бпла, дрон)
Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня

За день над Крымом и регионами России перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ

20:37 05.09.2026 (обновлено: 20:45 05.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение дня субботы, 5 сентября, ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России шесть украинских беспилотников, информирует Минобороны РФ.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении МО РФ.
Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Крыма, Белгородской, Курской, Ростовской областей.
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Срочные новости КрымаКрымНовостиБелгородская областьКурская областьРостовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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