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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Бойцы российской армии освободили Куртовку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T12:08
2026-09-05T12:32
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донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили Куртовку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из Грузского и Никаноровки, днем ранее стало известно о освобождении сразу четырех населенных пунктов на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден российскими бойцами

12:08 05.09.2026 (обновлено: 12:32 05.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы
Боевая работа мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили Куртовку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке.
Накануне стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из Грузского и Никаноровки, днем ранее стало известно о освобождении сразу четырех населенных пунктов на Украине.
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Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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