https://crimea.ria.ru/20260905/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1159121358.html

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Бойцы российской армии освободили Куртовку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T12:08

2026-09-05T12:08

2026-09-05T12:32

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили Куртовку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из Грузского и Никаноровки, днем ранее стало известно о освобождении сразу четырех населенных пунктов на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу