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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Бойцы российской армии освободили Куртовку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T12:08
2026-09-05T12:08
2026-09-05T12:32
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили Куртовку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из Грузского и Никаноровки, днем ранее стало известно о освобождении сразу четырех населенных пунктов на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден российскими бойцами
12:08 05.09.2026 (обновлено: 12:32 05.09.2026)