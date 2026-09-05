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Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин
Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин
Россия должна идти по пути укрепления страны в соответствии с конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с пятеркой предвыборного списка... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T17:26
2026-09-05T17:26
новости
россия
владимир путин (политик)
выборы
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Россия должна идти по пути укрепления страны в соответствии с конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с пятеркой предвыборного списка "Единой России" на выборах в Госдуму.И подчеркнул, что процесс укрепления России должен быть постоянным и устойчивым. Также президент отметил, что нужно укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности.И отметил, что формировать органы власти, парламент нужно так, чтобы все вовремя принималось и решались вопросы.В первую "пятерку" федерального списка кандидатов, с которой "Единая Россия" идет на выборы, вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор, Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, россия, владимир путин (политик), выборы, государственная дума рф
Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин

Путин: Россия должна идти по пути укрепления страны

17:26 05.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с "пятеркой" лидеров ЕР на выборах в Госдуму
Президент Владимир Путин встретился с пятеркой лидеров ЕР на выборах в Госдуму
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Россия должна идти по пути укрепления страны в соответствии с конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с пятеркой предвыборного списка "Единой России" на выборах в Госдуму.
"Несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые нам постоянно сыплются со стороны, (нужно – ред.) идти по пути укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с Конституцией", – сказал Путин.
И подчеркнул, что процесс укрепления России должен быть постоянным и устойчивым. Также президент отметил, что нужно укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности.
"Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности", – сказал глава государства в ходе встречи.
И отметил, что формировать органы власти, парламент нужно так, чтобы все вовремя принималось и решались вопросы.
"Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент с тем, чтобы у нас все в соответствии с законом вовремя принималось, вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки ребят наших на линии боевого соприкосновения и чтобы Россия укреплялась", – сказал Путин.
В первую "пятерку" федерального списка кандидатов, с которой "Единая Россия" идет на выборы, вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор, Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.
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