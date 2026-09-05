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Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин

Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин

Россия должна идти по пути укрепления страны в соответствии с конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с пятеркой предвыборного списка... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T17:26

2026-09-05T17:26

2026-09-05T17:26

новости

россия

владимир путин (политик)

выборы

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Россия должна идти по пути укрепления страны в соответствии с конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с пятеркой предвыборного списка "Единой России" на выборах в Госдуму.И подчеркнул, что процесс укрепления России должен быть постоянным и устойчивым. Также президент отметил, что нужно укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности.И отметил, что формировать органы власти, парламент нужно так, чтобы все вовремя принималось и решались вопросы.В первую "пятерку" федерального списка кандидатов, с которой "Единая Россия" идет на выборы, вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор, Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, владимир путин (политик), выборы, государственная дума рф