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Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Владимир Путин завершил в Кремле переговоры с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились около трех часов. В них также... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T23:32
2026-09-05T23:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин завершил в Кремле переговоры с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились около трех часов. В них также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Путин попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности. Он отметил, что глава Белого дома не оставляет попыток внести вклад в разрешение украинского кризиса, подчеркнув, что России комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером.Российский лидер пообещал сделать все для обеспечения безопасности мирных переговоров и посредников, которые принимают в них участие.Путин также рассказал, что Москва получила предложение о временном прекращении ударов по Киеву по каналам спецслужб и МИД. С полуночи 5 сентября российские военные не били по украинской столице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир путин (политик), россия, украина, джаред кушнер, стивен уиткофф, сша
Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Путин завершил переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

23:32 05.09.2026 (обновлено: 23:43 05.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин завершил в Кремле переговоры с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились около трех часов. В них также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Путин попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности. Он отметил, что глава Белого дома не оставляет попыток внести вклад в разрешение украинского кризиса, подчеркнув, что России комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером.
Российский лидер пообещал сделать все для обеспечения безопасности мирных переговоров и посредников, которые принимают в них участие.
Путин также рассказал, что Москва получила предложение о временном прекращении ударов по Киеву по каналам спецслужб и МИД. С полуночи 5 сентября российские военные не били по украинской столице.
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НовостиВладимир Путин (политик)РоссияУкраинаДжаред КушнерСтивен УиткоффСША
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:32Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером
21:55Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное
21:37Где в Севастополе заправить машину 6 сентября
21:19Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп
20:54Пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма
20:37Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня
20:24В Минюсте Крыма назвали самые популярные и редкие имена младенцев
20:02Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером
19:55Сначала попробовать: как лучше заказывать доставку готовой еды
19:28Маркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекут
19:09"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели
18:39ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе
18:20Украина зеркально пообещала не наносить удары по Москве
18:10Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова
17:48Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму
17:26Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин
17:08Дачные массивы и поселки могут включить в состав Симферополя
16:55В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы
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