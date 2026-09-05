https://crimea.ria.ru/20260905/putin-provel-peregovory-s-uitkoffom-i-kushnerom-1159131737.html

Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Путин завершил в Кремле переговоры с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились около трех часов. В них также... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T23:32

2026-09-05T23:32

2026-09-05T23:43

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владимир путин (политик)

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стивен уиткофф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин завершил в Кремле переговоры с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились около трех часов. В них также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Путин попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности. Он отметил, что глава Белого дома не оставляет попыток внести вклад в разрешение украинского кризиса, подчеркнув, что России комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером.Российский лидер пообещал сделать все для обеспечения безопасности мирных переговоров и посредников, которые принимают в них участие.Путин также рассказал, что Москва получила предложение о временном прекращении ударов по Киеву по каналам спецслужб и МИД. С полуночи 5 сентября российские военные не били по украинской столице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, украина, джаред кушнер, стивен уиткофф, сша