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Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину
Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину
Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T10:25
2026-09-05T10:25
2026-09-05T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, москва, владимир путин (политик), сергей собянин, награды
Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину
Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину