https://crimea.ria.ru/20260905/putin-prisvoil-zvanie-geroya-truda-meru-moskvy-sergeyu-sobyaninu-1159118737.html

Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину

Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину

Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T10:25

2026-09-05T10:25

2026-09-05T10:25

новости

москва

владимир путин (политик)

сергей собянин

награды

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/05/1159118964_710:0:3071:1328_1920x0_80_0_0_da7d00dbad74b4e48d43f57226c1fdd4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, москва, владимир путин (политик), сергей собянин, награды