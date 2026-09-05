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Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину
Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину
Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, москва, владимир путин (политик), сергей собянин, награды
Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину

Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину

10:25 05.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы", – сказано в указе.
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