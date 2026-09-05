https://crimea.ria.ru/20260905/putin-prisvoil-shufutinskomu-zvanie-narodnogo-artista-rossii-1159126719.html
Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России
Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Народного артиста России Михаилу Шуфутинскому, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T16:28
2026-09-05T16:28
2026-09-05T16:32
новости
владимир путин (политик)
музыка
михаил шуфутинский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Народного артиста России Михаилу Шуфутинскому, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, владимир путин (политик), музыка, михаил шуфутинский, награды
Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России
Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России
16:28 05.09.2026 (обновлено: 16:32 05.09.2026)