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Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России
Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Народного артиста России Михаилу Шуфутинскому, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Народного артиста России Михаилу Шуфутинскому, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир путин (политик), музыка, михаил шуфутинский, награды
Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

16:28 05.09.2026 (обновлено: 16:32 05.09.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт Михаила Шуфутинского
Концерт Михаила Шуфутинского - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Народного артиста России Михаилу Шуфутинскому, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Шуфутинскому Михаилу Захаровичу артисту, композитору, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", – сказано в документе.
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НовостиВладимир Путин (политик)МузыкаМихаил ШуфутинскийНаграды
 
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