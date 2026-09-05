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Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова
Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова. Документ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T18:10
2026-09-05T18:10
2026-09-05T18:10
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова
Путин наградил орденом "За доблестный труд" председателя Госсовета Крыма