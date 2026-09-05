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Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова
Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова. Документ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T18:10
2026-09-05T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, награды
Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова

Путин наградил орденом "За доблестный труд" председателя Госсовета Крыма

18:10 05.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественные мероприятия по случаю 12-й годовщины Общекрымского референдума
Торжественные мероприятия по случаю 12-й годовщины Общекрымского референдума - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Константинова Владимира Андреевича – председателя Государственного совета Республики Крым", – говорится в документе.
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Новости КрымаКрымГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновНаграды
 
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