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Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером
Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером
Началась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером,... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T20:02
2026-09-05T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Началась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает Кремль.В переговорах также принимают участие помощник российского президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Путин попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности. Он также назвал ситуацию, с которой предстоит разобраться Уиткоффу и Кушнеру, непростой.Глава РФ заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом и Кушнером все модальности украинского урегулирования. Он отметил высокий уровень доверия к ним как к посредникам в украинском урегулировании.Президент РФ подчеркнул, что Россия сделает все для обеспечения безопасности переговоров по украинскому урегулированию и посредников, которые принимают в них участие.Президент РФ сообщил, что Россия получила предложение о временном прекращении ударов по Киеву по каналам спецслужб и с полуночи 5 сентября армия РФ не наносила удары по украинской столице. Украина значительно снизила интенсивность ударов по российской территории с момента начала временного прекращения огня. Киев опубликовал свой призыв о более широком перемирии, но Россия не обсуждала это с Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, видео, владимир путин (политик), россия, украина, стивен уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп
Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером
Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
20:02 05.09.2026 (обновлено: 21:19 05.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Началась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает Кремль.
В переговорах также принимают участие помощник российского президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Путин попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности. Он также назвал ситуацию, с которой предстоит разобраться Уиткоффу и Кушнеру, непростой.
"Мы сегодня поговорим по всем его (украинского конфликта – ред.) составляющим, по всем аспектам. И мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию", – сказал российский лидер.
Глава РФ заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом и Кушнером все модальности украинского урегулирования. Он отметил высокий уровень доверия к ним как к посредникам в украинском урегулировании.
Президент РФ подчеркнул, что Россия сделает все для обеспечения безопасности переговоров по украинскому урегулированию и посредников, которые принимают в них участие.
"Как вы нас и информировали, знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы там дальше ни происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу", – добавил Путин.
Президент РФ сообщил, что Россия получила предложение о временном прекращении ударов по Киеву по каналам спецслужб и с полуночи 5 сентября армия РФ не наносила удары по украинской столице. Украина значительно снизила интенсивность ударов по российской территории с момента начала временного прекращения огня. Киев опубликовал свой призыв о более широком перемирии, но Россия не обсуждала это с Украиной.
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