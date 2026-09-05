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Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером

Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером

Началась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером,... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T20:02

2026-09-05T20:02

2026-09-05T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Началась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает Кремль.В переговорах также принимают участие помощник российского президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Путин попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности. Он также назвал ситуацию, с которой предстоит разобраться Уиткоффу и Кушнеру, непростой.Глава РФ заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом и Кушнером все модальности украинского урегулирования. Он отметил высокий уровень доверия к ним как к посредникам в украинском урегулировании.Президент РФ подчеркнул, что Россия сделает все для обеспечения безопасности переговоров по украинскому урегулированию и посредников, которые принимают в них участие.Президент РФ сообщил, что Россия получила предложение о временном прекращении ударов по Киеву по каналам спецслужб и с полуночи 5 сентября армия РФ не наносила удары по украинской столице. Украина значительно снизила интенсивность ударов по российской территории с момента начала временного прекращения огня. Киев опубликовал свой призыв о более широком перемирии, но Россия не обсуждала это с Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, видео, владимир путин (политик), россия, украина, стивен уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп