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Путин дал указание прекратить удары по Киеву
Путин дал указание прекратить удары по Киеву - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Путин дал указание прекратить удары по Киеву
Президент России Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T14:52
2026-09-05T14:52
2026-09-05T15:22
владимир путин (политик)
россия
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джаред кушнер
стивен уиткофф
переговоры
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Приостановка ударов связана с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столице Украины.Путин в субботу встретится с Уиткоффом и Кушнером в Москве.Песков призвал не делать прогнозов по идеям урегулирования на Украине и дождаться встречи Путина с американскими переговорщиками. Кремль проинформирует журналистов по итогам встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером, сказал пресс-секретарь главы государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, украина, джаред кушнер, стивен уиткофф, переговоры, дмитрий песков
Путин дал указание прекратить удары по Киеву
Путин дал указание прекратить удары по Киеву на трое суток
14:52 05.09.2026 (обновлено: 15:22 05.09.2026)