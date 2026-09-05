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Пропавших питомцев в России будут искать по цифровому поисковому сервису - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Пропавших питомцев в России будут искать по цифровому поисковому сервису
Пропавших питомцев в России будут искать по цифровому поисковому сервису - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Пропавших питомцев в России будут искать по цифровому поисковому сервису
В России анонсирована разработка цифрового государственного сервиса по поиску пропавших домашних животных. Новшество необходимо в стране и его стоит сочетать с... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T15:55
2026-09-05T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В России анонсирована разработка цифрового государственного сервиса по поиску пропавших домашних животных. Новшество необходимо в стране и его стоит сочетать с созданием общей базы регистрации питомцев. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила член управляющего совета Фонда защиты городских животных Ксения Кузьмичева.По ее данным, в Москве уже сейчас есть аналогичный сервис "Спитомец", который как раз направлен на то, чтобы пристраивать животных из муниципальных приютов."Очень надеемся, что на Госуслугах это будет примерно как-то так же работать и улучшаться. Я так понимаю, запуск анонсирован в середине ноября. Очень хотелось бы посмотреть, как это все будет на практике", – сказала Ксения Кузьмичева.Она выразила уверенность, что данная инициатива непременно будет полезна людям в пристройстве животных - станет проще через общую платформу подать заявку, посмотреть животных, которые нравятся, возможно, приехать в приют, познакомиться."Все эти меры должны сочетаться, и они должны быть централизованы. Должна быть и общая регистрация животных. У нас нет такой единой базы по регионам, которая объединяла бы их. Это – тоже одна из сложностей, которые предстоит потом решать. Но создание единого портала для пристройства и для поиска животных – это очень хорошо", – подчеркнула она.К сожалению, добавила член управляющего совета Фонда защиты городских животных, на текущий момент в нашей стране не существует полноценной статистики по пропавшим домашним питомцам, только некоторые частные сервисы в отдельных регионах берут на себя данную инициативу.Одним из инструментов для регистрации питомцев, а также их поиска в случае потери, Ксения Кузьмичева назвала чипирование."С ним тоже очень много разных стереотипов связано, потому что это не активный передатчик информации, а ее пассивный носитель, то есть некая электронная метка, которую могут считать в клинике, если животное попало туда. Но это и есть как раз часть регистрации животных, того процесса, чтобы мы могли идентифицировать кошек, собак или другие виды мелких домашних животных", – пояснила специалист.В то же время, по ее мнению, очень важна работа с населением по созданию безопасной среды для домашних животных, так как их потеря целиком и полностью ответственность владельцев."Если мы говорим про кошек, то обязательно все-таки установить "антикошки" на окна, не москитные сетки, не открытые нараспашку окна, потому что кошки падают с высоты и получают травмы, и даже гибнут. Про собак – ни в коем случае не привязывать у магазинов – огромное количество животных теряется", – обозначила собеседница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путешествие с животным: крымчане вывезли из России 60 кошек и собакБез шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опаснаКрым выбирают для путешествий с домашними питомцами
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мнения, животные, собаки, бездомные собаки, закон и право, россия, общество, новости
Пропавших питомцев в России будут искать по цифровому поисковому сервису

Сервис поиска домашних питомцев надо вводить наряду с общей регистрацией животных – мнение

15:55 05.09.2026
 
© РИА Новости КрымСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В России анонсирована разработка цифрового государственного сервиса по поиску пропавших домашних животных. Новшество необходимо в стране и его стоит сочетать с созданием общей базы регистрации питомцев. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила член управляющего совета Фонда защиты городских животных Ксения Кузьмичева.

"Все подобные инициативы, связанные с пристраиванием животных в ответственные руки, мы очень поддерживаем, но тут есть "но" – это работает только со следствием и никак не влияет на причину, почему животные оказываются бездомными", – обратила внимание спикер.

По ее данным, в Москве уже сейчас есть аналогичный сервис "Спитомец", который как раз направлен на то, чтобы пристраивать животных из муниципальных приютов.
"Очень надеемся, что на Госуслугах это будет примерно как-то так же работать и улучшаться. Я так понимаю, запуск анонсирован в середине ноября. Очень хотелось бы посмотреть, как это все будет на практике", – сказала Ксения Кузьмичева.
Она выразила уверенность, что данная инициатива непременно будет полезна людям в пристройстве животных - станет проще через общую платформу подать заявку, посмотреть животных, которые нравятся, возможно, приехать в приют, познакомиться.
"Все эти меры должны сочетаться, и они должны быть централизованы. Должна быть и общая регистрация животных. У нас нет такой единой базы по регионам, которая объединяла бы их. Это – тоже одна из сложностей, которые предстоит потом решать. Но создание единого портала для пристройства и для поиска животных – это очень хорошо", – подчеркнула она.
К сожалению, добавила член управляющего совета Фонда защиты городских животных, на текущий момент в нашей стране не существует полноценной статистики по пропавшим домашним питомцам, только некоторые частные сервисы в отдельных регионах берут на себя данную инициативу.
Одним из инструментов для регистрации питомцев, а также их поиска в случае потери, Ксения Кузьмичева назвала чипирование.
"С ним тоже очень много разных стереотипов связано, потому что это не активный передатчик информации, а ее пассивный носитель, то есть некая электронная метка, которую могут считать в клинике, если животное попало туда. Но это и есть как раз часть регистрации животных, того процесса, чтобы мы могли идентифицировать кошек, собак или другие виды мелких домашних животных", – пояснила специалист.
В то же время, по ее мнению, очень важна работа с населением по созданию безопасной среды для домашних животных, так как их потеря целиком и полностью ответственность владельцев.
"Если мы говорим про кошек, то обязательно все-таки установить "антикошки" на окна, не москитные сетки, не открытые нараспашку окна, потому что кошки падают с высоты и получают травмы, и даже гибнут. Про собак – ни в коем случае не привязывать у магазинов – огромное количество животных теряется", – обозначила собеседница.
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