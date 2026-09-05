https://crimea.ria.ru/20260905/predelno-goryachiy-avgust-bez-pritoka-vody-chto-s-vodokhranilischami-kryma-po-itogam-leta-1159088685.html

Горячий август без притока воды: что с водохранилищами Крыма по итогам лета

Горячий август без притока воды: что с водохранилищами Крыма по итогам лета - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Горячий август без притока воды: что с водохранилищами Крыма по итогам лета

Объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму за август сократился на 20 млн кубометров, что сравнимо со среднемноголетним значением. Но несмотря на РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T07:03

2026-09-05T07:03

2026-09-05T07:35

вода

вода в крыму

водохранилище

водохранилища крыма

анатолий копачевский

илья николенко

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149856601_0:124:1254:829_1920x0_80_0_0_62b2696c5e71ccb47e71b8078e26185e.jpg

Что с водохранилищами Крыма по итогам лета 2026 Что с водохранилищами Крыма по итогам лета 2026 audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму за август сократился на 20 млн кубометров, что сравнимо со среднемноголетним значением. Но несмотря на "проседание" показателей к концу лета, в целом с начала года притоки довольно существенны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Николенко, за август крымские водохранилища не смогли наполниться, а наоборот, успели потерять десятки миллионов кубометров воды.По его словам, этот показатель сравним со среднемноголетним за 40 лет наблюдений. "Среднемноголетний объем наполнения составляет 147 миллион кубометров, а уменьшение за август составило 21 миллион", – сказал Николенко.Это не значит, однако, что наполнения водохранилищ Крыма в августе не было вовсе, хотя они и меньше среднемноголетних значений в разы, добавил Копачевский.Так, например, если говорить о водохранилищах, которые питают столицу Крыма – город Симферополь, то в Аянское в августе поступило 96 тысяч кубических метров, что почти втрое меньше среднемноголетнего показателя (263 тысячи кубов), и сегодня оно наполнено на 59%.Родники в Крыму будут использовать для водоснабжения – документТем не менее, если анализировать притоки с начала года, а не только за последний летний месяц, то можно утверждать, что, хотя август на этот раз "просел", в целом в 2026 году, с начала и до осени, фиксируется весьма неплохой приток в водохранилища естественного стока, отметил эксперт."В Аянское водохранилище поступило 18 миллионов 680 тысяч при среднемноголетнем значении за этот же период 9 миллионов 378 тысяч. То есть в этом году в два раза больше. В Симферопольское водохранилище с начала года по август включительно поступило 36 миллионов, а среднемноголетнее 30 млн. То есть и тут мы значительно превышаем. И, наконец, в Партизанское водохранилище с начала года по август у нас было 39 870 тысяч при среднемноголетнем 29 миллионов", – уточнил Копачевский.Таким образом суммарно с начала года в водохранилища Симферополя поступило 94 миллиона 600 тысяч кубометров воды, добавил он."То есть достаточно большой приток. Поэтому если непосредственно август вроде бы как просел, то в целом все эти восемь месяцев достаточно успешно наполняются наши водохранилища", – сказал Копачевский.Другое дело, что не все это смогли сохранить по причине нехватки объемов водохранилищ, отметил он, и этим в том числе, по словам эксперта, объясняется отсутствие увеличения накопленных объемов в августе."То есть мы делали сбросы, ввиду того, что у нас нет такой емкости в этих водохранилищах, и с начала года на сброс ушел 31 миллион кубов", – сказал Копачевский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицитаКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генпланРезервы уже созданы: как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону

https://crimea.ria.ru/20260804/krym-stal-vizitnoy-kartochkoy-klimaticheskikh-izmeneniy-v-rossii--ekspert-1157881423.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода, вода в крыму, водохранилище, водохранилища крыма, анатолий копачевский, илья николенко, крым, новости крыма