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Горячий август без притока воды: что с водохранилищами Крыма по итогам лета
Горячий август без притока воды: что с водохранилищами Крыма по итогам лета - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Горячий август без притока воды: что с водохранилищами Крыма по итогам лета
Объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму за август сократился на 20 млн кубометров, что сравнимо со среднемноголетним значением. Но несмотря на РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T07:03
2026-09-05T07:03
2026-09-05T07:35
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Что с водохранилищами Крыма по итогам лета 2026
Что с водохранилищами Крыма по итогам лета 2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму за август сократился на 20 млн кубометров, что сравнимо со среднемноголетним значением. Но несмотря на "проседание" показателей к концу лета, в целом с начала года притоки довольно существенны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Николенко, за август крымские водохранилища не смогли наполниться, а наоборот, успели потерять десятки миллионов кубометров воды.По его словам, этот показатель сравним со среднемноголетним за 40 лет наблюдений. "Среднемноголетний объем наполнения составляет 147 миллион кубометров, а уменьшение за август составило 21 миллион", – сказал Николенко.Это не значит, однако, что наполнения водохранилищ Крыма в августе не было вовсе, хотя они и меньше среднемноголетних значений в разы, добавил Копачевский.Так, например, если говорить о водохранилищах, которые питают столицу Крыма – город Симферополь, то в Аянское в августе поступило 96 тысяч кубических метров, что почти втрое меньше среднемноголетнего показателя (263 тысячи кубов), и сегодня оно наполнено на 59%.Родники в Крыму будут использовать для водоснабжения – документТем не менее, если анализировать притоки с начала года, а не только за последний летний месяц, то можно утверждать, что, хотя август на этот раз "просел", в целом в 2026 году, с начала и до осени, фиксируется весьма неплохой приток в водохранилища естественного стока, отметил эксперт."В Аянское водохранилище поступило 18 миллионов 680 тысяч при среднемноголетнем значении за этот же период 9 миллионов 378 тысяч. То есть в этом году в два раза больше. В Симферопольское водохранилище с начала года по август включительно поступило 36 миллионов, а среднемноголетнее 30 млн. То есть и тут мы значительно превышаем. И, наконец, в Партизанское водохранилище с начала года по август у нас было 39 870 тысяч при среднемноголетнем 29 миллионов", – уточнил Копачевский.Таким образом суммарно с начала года в водохранилища Симферополя поступило 94 миллиона 600 тысяч кубометров воды, добавил он."То есть достаточно большой приток. Поэтому если непосредственно август вроде бы как просел, то в целом все эти восемь месяцев достаточно успешно наполняются наши водохранилища", – сказал Копачевский.Другое дело, что не все это смогли сохранить по причине нехватки объемов водохранилищ, отметил он, и этим в том числе, по словам эксперта, объясняется отсутствие увеличения накопленных объемов в августе."То есть мы делали сбросы, ввиду того, что у нас нет такой емкости в этих водохранилищах, и с начала года на сброс ушел 31 миллион кубов", – сказал Копачевский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицитаКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генпланРезервы уже созданы: как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону
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Горячий август без притока воды: что с водохранилищами Крыма по итогам лета
Сколько воды в Крыму к осени накопили водохранилища естественного стока
07:03 05.09.2026 (обновлено: 07:35 05.09.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым.
Объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму за август сократился на 20 млн кубометров, что сравнимо со среднемноголетним значением. Но несмотря на "проседание" показателей к концу лета, в целом с начала года притоки довольно существенны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
По словам Николенко, за август крымские водохранилища не смогли наполниться, а наоборот, успели потерять десятки миллионов кубометров воды.
"К сожалению, притока не было. У нас август в этом году был предельно горячий, поэтому фактическое наполнение водохранилищ естественного стока составило 160 миллионов кубометров, и уменьшился объем за август на 20 миллионов (кубов)", – привел цифры Николенко.
По его словам, этот показатель сравним со среднемноголетним за 40 лет наблюдений. "Среднемноголетний объем наполнения составляет 147 миллион кубометров, а уменьшение за август составило 21 миллион", – сказал Николенко.
Это не значит, однако, что наполнения водохранилищ Крыма в августе не было вовсе, хотя они и меньше среднемноголетних значений в разы, добавил Копачевский.
Так, например, если говорить о водохранилищах, которые питают столицу Крыма – город Симферополь, то в Аянское в августе поступило 96 тысяч кубических метров, что почти втрое меньше среднемноголетнего показателя (263 тысячи кубов), и сегодня оно наполнено на 59%.
"В Симферопольское водохранилище
поступило за август месяц 174 тысячи метров кубических, в то время как среднемноголетнее – 904 тысячи, и в итоге к сентябрю Симферопольское водохранилище наполнено на 75%. В Партизанское водохранилище за август поступило 43 тысячи кубов при среднемноголетнем значении 821 тысяча, и оно наполнено на 72%", – уточнил Копачевский.
Тем не менее, если анализировать притоки с начала года, а не только за последний летний месяц, то можно утверждать, что, хотя август на этот раз "просел", в целом в 2026 году, с начала и до осени, фиксируется весьма неплохой приток в водохранилища естественного стока, отметил эксперт.
"В Аянское водохранилище поступило 18 миллионов 680 тысяч при среднемноголетнем значении за этот же период 9 миллионов 378 тысяч. То есть в этом году в два раза больше. В Симферопольское водохранилище с начала года по август включительно поступило 36 миллионов, а среднемноголетнее 30 млн. То есть и тут мы значительно превышаем. И, наконец, в Партизанское водохранилище с начала года по август у нас было 39 870 тысяч при среднемноголетнем 29 миллионов", – уточнил Копачевский.
Таким образом суммарно с начала года в водохранилища Симферополя поступило 94 миллиона 600 тысяч кубометров воды, добавил он.
"То есть достаточно большой приток. Поэтому если непосредственно август вроде бы как просел, то в целом все эти восемь месяцев достаточно успешно наполняются наши водохранилища", – сказал Копачевский.
Другое дело, что не все это смогли сохранить по причине нехватки объемов водохранилищ, отметил он, и этим в том числе, по словам эксперта, объясняется отсутствие увеличения накопленных объемов в августе.
"То есть мы делали сбросы, ввиду того, что у нас нет такой емкости в этих водохранилищах, и с начала года на сброс ушел 31 миллион кубов", – сказал Копачевский.
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