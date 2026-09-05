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Пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма
Пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма
Пенсионер насмерть сбил пожилого инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма. 82-летний водитель ВАЗ -2111 наехал на 81-летнего местного жителя, который... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T20:54
2026-09-05T21:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пенсионер насмерть сбил пожилого инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма. 82-летний водитель ВАЗ -2111 наехал на 81-летнего местного жителя, который двигался попутно в инвалидной коляске, рассказали в МВД по Крыму.По предварительным данным правоохранителей, в одном из сел Ленинского района 82-летний водитель, местный житель, управляя ВАЗ -2111, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на 81-летнего местного жителя, который двигался на инвалидной коляске по полосе движения в попутном направлении. В результате ДТП 81-летний пешеход был смертельно травмирован, проинформировали в МВД.На месте происшествия работала-следственно оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Ленинскому району. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.Госавтоинспекция призывает водителей к строгому соблюдению Правил дорожного движения, выбору скоростного режима, соответствующего дорожным и погодным условиям, а также напоминает о необходимости быть предельно внимательными при управлении транспортным средством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, ленинский район, мвд по республике крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе
Пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма

В Крыму пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе полуострова

20:54 05.09.2026 (обновлено: 21:20 05.09.2026)
 
© МВД по Республике КрымДТП в Ленинском районе Крыма
ДТП в Ленинском районе Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пенсионер насмерть сбил пожилого инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма. 82-летний водитель ВАЗ -2111 наехал на 81-летнего местного жителя, который двигался попутно в инвалидной коляске, рассказали в МВД по Крыму.
По предварительным данным правоохранителей, в одном из сел Ленинского района 82-летний водитель, местный житель, управляя ВАЗ -2111, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на 81-летнего местного жителя, который двигался на инвалидной коляске по полосе движения в попутном направлении. В результате ДТП 81-летний пешеход был смертельно травмирован, проинформировали в МВД.
На месте происшествия работала-следственно оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Ленинскому району. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция призывает водителей к строгому соблюдению Правил дорожного движения, выбору скоростного режима, соответствующего дорожным и погодным условиям, а также напоминает о необходимости быть предельно внимательными при управлении транспортным средством.
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