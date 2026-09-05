https://crimea.ria.ru/20260905/osennee-more-v-mchs-predupredili-ob-opasnostyakh-1159118134.html
Осеннее море: в МЧС предупредили об опасностях
Осеннее море: в МЧС предупредили об опасностях - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Осеннее море: в МЧС предупредили об опасностях
Инспекторский состав государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России проводит профилактические беседы с отдыхающими. Туристы, предпочитающие... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T15:31
2026-09-05T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Инспекторский состав государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России проводит профилактические беседы с отдыхающими. Туристы, предпочитающие отдых в Крыму во время бархатного сезона, встречаются с осенней погодой на акватории, что приводит к спасательным операциям и, к сожалению, гибели на воде, отметили в ведомстве.Для предотвращения трагических случаев сотрудники ГИМС рассказывают о необходимости следить за детьми на воде, о несовместимости алкоголя и пляжного отдыха и о небезопасном использовании средств активного отдыха в акватории моря в осенний период.Когда ветер долго дует с берега в открытое море, он начинает отгонять поверхностный слой воды от побережья. Чтобы компенсировать этот уход массы воды, на воде возникает мощное компенсационное течение – тягун. Он направлен под прямым углом от берега и способен унести даже опытного пловца далеко в море за считанные секунды, предупреждают специалисты.ГИМС напоминает:- если вас подхватило такое течение, ни в коем случае нельзя пытаться грести прямо к берегу против потока – силы покинут через несколько минут;- необходимо плыть не к берегу, а параллельно ему, чтобы выйти из узкого коридора течения (обычно его ширина составляет 10–50 метров), и только потом возвращаться на сушу.Если вы стали свидетелем уноса людей в море, не рискуйте собственной жизнью, звоните 112, обратились с просьбой сотрудники ГИМС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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гу мчс рф по республике крым, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), черное море, азовское море, безопасность
Осеннее море: в МЧС предупредили об опасностях
Об опасностях осеннего моря предупредили в МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Инспекторский состав государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России проводит профилактические беседы с отдыхающими. Туристы, предпочитающие отдых в Крыму во время бархатного сезона, встречаются с осенней погодой на акватории, что приводит к спасательным операциям и, к сожалению, гибели на воде, отметили в ведомстве.
Для предотвращения трагических случаев сотрудники ГИМС рассказывают о необходимости следить за детьми на воде, о несовместимости алкоголя и пляжного отдыха и о небезопасном использовании средств активного отдыха в акватории моря в осенний период.
Осенний сезон на крымском побережье Черного моря характеризуется усилением волнения и отжимными течениями, которые формируются со сменой общего ветрового режима над акваторией, отмечают сотрудники ГИМС.
Когда ветер долго дует с берега в открытое море, он начинает отгонять поверхностный слой воды от побережья. Чтобы компенсировать этот уход массы воды, на воде возникает мощное компенсационное течение – тягун. Он направлен под прямым углом от берега и способен унести даже опытного пловца далеко в море за считанные секунды, предупреждают специалисты.
ГИМС напоминает:
- если вас подхватило такое течение, ни в коем случае нельзя пытаться грести прямо к берегу против потока – силы покинут через несколько минут;
- необходимо плыть не к берегу, а параллельно ему, чтобы выйти из узкого коридора течения (обычно его ширина составляет 10–50 метров), и только потом возвращаться на сушу.
Если вы стали свидетелем уноса людей в море, не рискуйте собственной жизнью, звоните 112, обратились с просьбой сотрудники ГИМС.
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