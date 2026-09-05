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Очищали землю от смертоносного железа ВСУ: в Севастополе простились с героями-пиротехниками
Очищали землю от смертоносного железа ВСУ: в Севастополе простились с героями-пиротехниками - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Очищали землю от смертоносного железа ВСУ: в Севастополе простились с героями-пиротехниками
В Севастополе простились с четырьмя героями – пиротехниками МЧС, погибших при детонации взрывного устройства ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T09:45
2026-09-05T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с четырьмя героями – пиротехниками МЧС, погибших при детонации взрывного устройства ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе при обследовании и очистке территории от взрывоопасных предметов после массированной атаки на город ударных беспилотников ВСУ погибли четверо пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС России и охранник энергетического предприятия – сдетонировала упавшая на обочину дороги боевая часть вражеского дрона, сбитого при попытке атаковать энергетический объект в городе-герое.На счету погибших героев были тысячи обезвреженных снарядов и минных полей: и времен Великой Отечественной войны, и современных. Они спасали жизни в Севастополе, в Донбассе, в Курской области, рассказал глава региона.Антон Чудаков – настоящий первопроходец в обезвреживании сложнейших средств поражения. Он создал уникальный пиротехнический класс на базе Музейного комплекса "35-я береговая батарея", был награжден Орденом Мужества при жизни.Артём Дуплин – водитель-сапер с 7-летним стажем, настоящий "человек-щит" для жителей приграничных территорий. Он был одним из первых, кто вел работу по ликвидации опасного наследия ВОВ в Черном море.Александр Панчук – инженер-новатор, который внес свой вклад в разработку и применение новых робототехнических систем спасения.Роман Пилипчук – ветеран ВС РФ, пришедший в МЧС, чтобы защищать мирных людей. Человек железной воли.
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Очищали землю от смертоносного железа ВСУ: в Севастополе простились с героями-пиротехниками
В Севастополе простились с погибшими из-за взрыва беспилотника ВСУ героями-пиротехниками
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с четырьмя героями – пиротехниками МЧС, погибших при детонации взрывного устройства ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе при обследовании и очистке территории от взрывоопасных предметов после массированной атаки на город ударных беспилотников ВСУ погибли четверо пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС России и охранник энергетического предприятия – сдетонировала упавшая на обочину дороги боевая часть вражеского дрона, сбитого при попытке атаковать энергетический объект в городе-герое.
"Севастополь проводил в последний путь наших героев – пиротехников МЧС России: Антона Чудакова, Александра Панчука, Артёма Дуплина и Романа Пилипчука", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
На счету погибших героев были тысячи обезвреженных снарядов и минных полей: и времен Великой Отечественной войны, и современных. Они спасали жизни в Севастополе, в Донбассе, в Курской области, рассказал глава региона.
Антон Чудаков – настоящий первопроходец в обезвреживании сложнейших средств поражения. Он создал уникальный пиротехнический класс на базе Музейного комплекса "35-я береговая батарея", был награжден Орденом Мужества при жизни.
Артём Дуплин – водитель-сапер с 7-летним стажем, настоящий "человек-щит" для жителей приграничных территорий. Он был одним из первых, кто вел работу по ликвидации опасного наследия ВОВ в Черном море.
Александр Панчук – инженер-новатор, который внес свой вклад в разработку и применение новых робототехнических систем спасения.
Роман Пилипчук – ветеран ВС РФ, пришедший в МЧС, чтобы защищать мирных людей. Человек железной воли.
"Они отдали свою жизнь за наше спокойствие. Их смерть – наша общая потеря. Наши герои удостоены Орденов Мужества посмертно. От имени всех севастопольцев я передаю глубочайшее соболезнование семьям и коллегам погибших. Севастополь всегда будет помнить тех, кто берег покой города ценой своей жизни", – сказал губернатор.