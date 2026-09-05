https://crimea.ria.ru/20260905/novosti-svo-armiya-kieva-poteryala-esche-pochti-1400-boevikov-za-sutki-1159123258.html

Новости СВО: армия Киева потеряла еще почти 1400 боевиков за сутки

Новости СВО: армия Киева потеряла еще почти 1400 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Новости СВО: армия Киева потеряла еще почти 1400 боевиков за сутки

В ходе наступления ВС РФ на всех направлениях в зоне спецоперации киевский режим потерял за сутки еще почти 1400 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T13:19

2026-09-05T13:19

2026-09-05T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В ходе наступления ВС РФ на всех направлениях в зоне спецоперации киевский режим потерял за сутки еще почти 1400 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Самые большие потери – 425 военнослужащих – ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые улучшили свое положение по переднему краю."Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Андреевка, Новогришино и Доброполье Донецкой Народной Республики", – сообщили в Минобороны России.Еще 310 украинских боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Восток", которые продвинулись в глубину обороны противника, добавили в ведомстве."Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Московка, Берестовое, Барвиновка, Омельник, Общее, Никольское Запорожской области и Диброва Днепропетровской области", – уточнили в МО РФ.Одновременно с этим подразделения группировки войск "Запад" в течение минувших суток заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили живую силу и технику трех механизированных бригад ВСУ и бригаду теробороны в районах населенных пунктов Крымки, Сидорово, Богородичное и Пришиб в ДНР, а также в районе н.п. Червоный Оскол в Харьковской области, сократив численность армии противника на более чем 210 военнослужащих, добавили в военном ведомстве.Также за сутки подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Хотень и Кияница Сумской области."В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотомля, Котовка, Польная, Гоптовка и Приколотное Харьковской области. Противник потерял до 205 военнослужащих", – сообщили в Минобороны.Столько же украинских боевиков армия Киева потеряла при натиске подразделений "Южной", группировки войск, которые в ходе активных наступательных действий освободили Куртовку в ДНР.При этом в ходе наступления российских войск на данном направлении были поражены формирования пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районе Краматорска, Славянска, Дружковки и Веролюбовки в Донецкой Народной Республике."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Юрковка, Орехов Запорожской области и Урожайное Херсонской области. Уничтожены до 35 военнослужащих", – уточнили в МО РФ.Всего за сутки, как сообщили в ведомстве, Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ было нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах в зоне проведения спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу