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Новости Крыма и Севастополя на утро 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 5 сентября
Новости Крыма и Севастополя на утро 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 5 сентября
В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно. По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, угрозу беспилотной опасности на полуострове сняли... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T08:02
2026-09-05T08:15
крым
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севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно. По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, угрозу беспилотной опасности на полуострове сняли около полуночи субботы, 5 сентября. В Севастополе также в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.Движение по Крымскому мосту ночью и утром субботы идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок, информирует "Крымэнерго" – на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от сложившейся ситуации. Сохраняются перебои с электроснабжения в энергорайонах, наиболее пострадавших от внешнего воздействия. Принимаются все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения, заверили на предприятии.В связи с ремонтными работами на объектах энергоснабжения 5 сентября в период с 8:00 до 17:00 будет отключена подача электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах. Также в настоящее время без света остались в Симферополе потребители по улицам Залесская, Аральская, Толбухина, Сочинская, Русская, Зенитная, Миллера, 60 лет Октября, Гавена, Гражданская, Батумская, Качинская, Очаковская, Новороссийская, переулок Русский и прилегающие к ним улицы и переулки, проинформировали в "Крымэнерго".Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в центральных, западных, восточных, южных районах Крыма. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, напомнили в региональном главке МЧС. Введены ограничения на посещение лесов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, новости крыма, симферополь, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя на утро 5 сентября

Новости Крыма и Севастополя 5 сентября утром

08:02 05.09.2026 (обновлено: 08:15 05.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно. По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, угрозу беспилотной опасности на полуострове сняли около полуночи субботы, 5 сентября. В Севастополе также в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.
Движение по Крымскому мосту ночью и утром субботы идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.
Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок, информирует "Крымэнерго" – на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от сложившейся ситуации. Сохраняются перебои с электроснабжения в энергорайонах, наиболее пострадавших от внешнего воздействия. Принимаются все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения, заверили на предприятии.
В связи с ремонтными работами на объектах энергоснабжения 5 сентября в период с 8:00 до 17:00 будет отключена подача электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах. Также в настоящее время без света остались в Симферополе потребители по улицам Залесская, Аральская, Толбухина, Сочинская, Русская, Зенитная, Миллера, 60 лет Октября, Гавена, Гражданская, Батумская, Качинская, Очаковская, Новороссийская, переулок Русский и прилегающие к ним улицы и переулки, проинформировали в "Крымэнерго".
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в центральных, западных, восточных, южных районах Крыма. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, напомнили в региональном главке МЧС. Введены ограничения на посещение лесов.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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