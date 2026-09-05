https://crimea.ria.ru/20260905/ne-stat-orudiem-terrora-v-krymu-veteran-svo-nauchil-studentov-vyyavlyat-verbovschikov-1159118514.html

Не стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиков

Не стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиков - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Не стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиков

Информационное поле сегодня стало частью зоны боевых действий, где критическое мышление становится важнейшим оружием, чтобы противостоять врагу и не попасть под РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T11:43

2026-09-05T11:43

2026-09-05T11:43

совет эксперта

безопасность

антитеррор

кибербезопасность

вербовка крымчан спецслужбами украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Информационное поле сегодня стало частью зоны боевых действий, где критическое мышление становится важнейшим оружием, чтобы противостоять врагу и не попасть под его влияние. Об этом крымским студентам на лекции "Терроризм: как не стать жертвой вербовки" рассказал ветеран СВО, лектор Общества "Знание", полковник Вячеслав Губин, разобрав с ребятами схемы, которые используют вербовщики в сети. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Полковник Губин – бывший школьный учитель истории, а сегодня известный под позывным "Батя Харьковский" участник спецоперации, создатель харьковского подполья, командир отряда "Шторм", принимавший участие в штурме укрепрайона "Бермуды" и в боях под Авдеевкой.Свою встречу со студентами Вячеслав Губин построил на основе разбора реальных ситуаций и схем, по которым преступники выстраивают манипулятивное общение с ничего не подозревающими людьми, в том числе юношами и девушками, для их последующей вербовки и использования в том числе в террористических целях.Манипуляция через соцсети, игра на чувстве одиночества, обещание легких денег и вовлечение через религиозные и национальные лозунги – все это ветеран СВО обсуждал с ребятами, объясняя, на какие фразы надо реагировать настороженно и как распознать первые признаки вербовки, а также куда следует обращаться за помощью, если подозрительная коммуникация уже произошла.Он акцентировал внимание на том что главная задача тех, кто разгоняет фейки, – посеять панику и страх в обществе, расколоть его, настроить людей друг против друга.Встреча вызвала живой интерес у студентов, многие из которых признавались, что впервые слышали о проблеме вербовки не в новостях, а от человека, который был на передовой и знает, каким коварным и жестоким может быть противник.Встреча прошла ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Просветительские мероприятия стали частью нацпроекта "Молодежь и дети".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хребет украинскому терроризму будет сломан – АксеновПутин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризмПутин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, безопасность, антитеррор, кибербезопасность, вербовка крымчан спецслужбами украины