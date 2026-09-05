https://crimea.ria.ru/20260905/nad-sevastopolem-sbili-12-ukrainskikh-bespilotnikov-za-sutki-1159118365.html

Над Севастополем нейтрализовали 12 украинских беспилотников за сутки

Над Севастополем нейтрализовали 12 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Над Севастополем нейтрализовали 12 украинских беспилотников за сутки

За прошедшие сутки над Севастополем были ликвидированы 12 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T10:10

2026-09-05T10:10

2026-09-05T10:15

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки над Севастополем были ликвидированы 12 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И подчеркнул, что люди при атаке не пострадали, объекты жизнеобеспечения не повреждены. Спасательная служба зафиксировала информацию о точечных повреждениях в нескольких многоквартирных и частных домах.Губернатор напомнил, что при обнаружении БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к ним и сразу следует звонить по номеру 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260905/ochischali-zemlyu-ot-smertonosnogo-zheleza-vsu-v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-pirotekhnikami-1159117401.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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