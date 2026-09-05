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Над Севастополем нейтрализовали 12 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Над Севастополем нейтрализовали 12 украинских беспилотников за сутки
Над Севастополем нейтрализовали 12 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Над Севастополем нейтрализовали 12 украинских беспилотников за сутки
За прошедшие сутки над Севастополем были ликвидированы 12 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T10:10
2026-09-05T10:15
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безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки над Севастополем были ликвидированы 12 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И подчеркнул, что люди при атаке не пострадали, объекты жизнеобеспечения не повреждены. Спасательная служба зафиксировала информацию о точечных повреждениях в нескольких многоквартирных и частных домах.Губернатор напомнил, что при обнаружении БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к ним и сразу следует звонить по номеру 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
Над Севастополем нейтрализовали 12 украинских беспилотников за сутки

12 беспилотников ВСУ нейтрализовали над Севастополем за сутки

10:10 05.09.2026 (обновлено: 10:15 05.09.2026)
 
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Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки над Севастополем были ликвидированы 12 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"За прошедшие сутки наши военные, мобильные огневые группы нейтрализовали 12 вражеских беспилотников", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что люди при атаке не пострадали, объекты жизнеобеспечения не повреждены. Спасательная служба зафиксировала информацию о точечных повреждениях в нескольких многоквартирных и частных домах.
Губернатор напомнил, что при обнаружении БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к ним и сразу следует звонить по номеру 112.
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