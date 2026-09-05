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Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп
Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп
Сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре и вероятной победы демократов на них ожидаемо произойдет отставка министра войны Пита Хегсета, и... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T21:19
2026-09-05T21:19
2026-09-05T21:19
мнения
малек дудаков
пит хегсет
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выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре и вероятной победы демократов на них ожидаемо произойдет отставка министра войны Пита Хегсета, и президенту Дональду Трампу придется играть с огнем на фоне разлада военной машины Америки, который продолжит набирать обороты. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Все больше законодателей США требуют отставки с поста министра войны Пита Хегсета, при этом раскол в самом Пентагоне распаляется, что вызывает настоящий переполох и в Белом доме, и в Конгрессе, отмечает Дудаков.Хегсет активно, но безуспешно пытается переложить ответственность за все провалы в Иране на своих подчиненных и генералитет, из-за чего входит в клинч со многими, включая министра армии США Дэна Дрисколла, который в итоге решил покинуть должность, не желая становиться крайним за поражение в войне, добавил эксперт.Тем временем законодатели объявляют об уходе в очередной предвыборный отпуск через две недели, чтобы не работать до начала октября, в том числе из-за нежелания согласовывать транши на продолжение войны в Иране, добавил эксперт."Сразу после выборов – и вероятной победы демократов – может произойти и отставка Хегсета. Но здесь Трамп будет играть с огнем. Ему понадобится утвердить нового министра войны до начала работы следующей сессии Конгресса", – сказал политолог.По его словам, выбора у президента США просто не будет, поскольку демократы рассчитывают на получение большинства в Сенате, пользуясь падением рейтингов Трампа, и Белому дому потом будет крайне проблематично утверждать своих министров со следующего года, поскольку придется всякий раз идти на поклон к демократам.Ранее, комментируя критику президента США Дональда Трампа в адрес главы Пентагона Пита Хегсета, эксперт высказал мнение, что американского министра войны, вероятно, сделают крайним из-за провала Штатов в Иране и отправят в отставку после выборов в Конгресс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чуждо пути Христа: папа Римский жестко ответил на слова ХегсетаДля чего директор ЦРУ приезжал в Россию – мнениеПентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая
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мнения, малек дудаков, пит хегсет, сша, выборы, конгресс сша, дональд трамп
Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп
С поражением партии Трампа на выборах в Конгресс США Хегсета ждет отставка – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре и вероятной победы демократов на них ожидаемо произойдет отставка министра войны Пита Хегсета, и президенту Дональду Трампу придется играть с огнем на фоне разлада военной машины Америки, который продолжит набирать обороты. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Все больше законодателей США требуют отставки с поста министра войны Пита Хегсета, при этом раскол в самом Пентагоне распаляется, что вызывает настоящий переполох и в Белом доме, и в Конгрессе, отмечает Дудаков.
Хегсет активно, но безуспешно пытается переложить ответственность за все провалы в Иране на своих подчиненных и генералитет, из-за чего входит в клинч со многими, включая министра армии США Дэна Дрисколла, который в итоге решил покинуть должность, не желая становиться крайним за поражение в войне, добавил эксперт.
"Трамп буквально упрашивал Дрисколла остаться, но безрезультатно. Заодно бунтует и генералитет, требующий от Хегсета и Трампа прекращать операцию на Ближнем Востоке из-за угрозы остаться совсем без ракет", – отмечает Дудаков в своем комментарии в мессенджере МАКС.
Тем временем законодатели объявляют об уходе в очередной предвыборный отпуск через две недели, чтобы не работать до начала октября, в том числе из-за нежелания согласовывать транши на продолжение войны в Иране, добавил эксперт.
"Сразу после выборов – и вероятной победы демократов – может произойти и отставка Хегсета. Но здесь Трамп будет играть с огнем. Ему понадобится утвердить нового министра войны до начала работы следующей сессии Конгресса", – сказал политолог.
По его словам, выбора у президента США просто не будет, поскольку демократы рассчитывают на получение большинства в Сенате, пользуясь падением рейтингов Трампа, и Белому дому потом будет крайне проблематично утверждать своих министров со следующего года, поскольку придется всякий раз идти на поклон к демократам.
"Последние же грозятся объявить импичмент Хегсету и другим министрам Трампа, если те добровольно не уйдут в отставку. Так что разлад военной машины США, завязшей в Иране, будет только набирать обороты", – делает вывод политолог.
Ранее, комментируя
критику президента США Дональда Трампа в адрес главы Пентагона Пита Хегсета, эксперт высказал мнение, что американского министра войны, вероятно, сделают крайним из-за провала Штатов в Иране и отправят в отставку после выборов в Конгресс.
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