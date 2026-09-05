https://crimea.ria.ru/20260905/ministra-voyny-ssha-khegseta-zhdet-otstavka--k-chemu-gotovitsya-tramp-1159122403.html

Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп

Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп

Сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре и вероятной победы демократов на них ожидаемо произойдет отставка министра войны Пита Хегсета, и... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T21:19

2026-09-05T21:19

2026-09-05T21:19

мнения

малек дудаков

пит хегсет

сша

выборы

конгресс сша

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре и вероятной победы демократов на них ожидаемо произойдет отставка министра войны Пита Хегсета, и президенту Дональду Трампу придется играть с огнем на фоне разлада военной машины Америки, который продолжит набирать обороты. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Все больше законодателей США требуют отставки с поста министра войны Пита Хегсета, при этом раскол в самом Пентагоне распаляется, что вызывает настоящий переполох и в Белом доме, и в Конгрессе, отмечает Дудаков.Хегсет активно, но безуспешно пытается переложить ответственность за все провалы в Иране на своих подчиненных и генералитет, из-за чего входит в клинч со многими, включая министра армии США Дэна Дрисколла, который в итоге решил покинуть должность, не желая становиться крайним за поражение в войне, добавил эксперт.Тем временем законодатели объявляют об уходе в очередной предвыборный отпуск через две недели, чтобы не работать до начала октября, в том числе из-за нежелания согласовывать транши на продолжение войны в Иране, добавил эксперт."Сразу после выборов – и вероятной победы демократов – может произойти и отставка Хегсета. Но здесь Трамп будет играть с огнем. Ему понадобится утвердить нового министра войны до начала работы следующей сессии Конгресса", – сказал политолог.По его словам, выбора у президента США просто не будет, поскольку демократы рассчитывают на получение большинства в Сенате, пользуясь падением рейтингов Трампа, и Белому дому потом будет крайне проблематично утверждать своих министров со следующего года, поскольку придется всякий раз идти на поклон к демократам.Ранее, комментируя критику президента США Дональда Трампа в адрес главы Пентагона Пита Хегсета, эксперт высказал мнение, что американского министра войны, вероятно, сделают крайним из-за провала Штатов в Иране и отправят в отставку после выборов в Конгресс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чуждо пути Христа: папа Римский жестко ответил на слова ХегсетаДля чего директор ЦРУ приезжал в Россию – мнениеПентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, пит хегсет, сша, выборы, конгресс сша, дональд трамп