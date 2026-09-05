https://crimea.ria.ru/20260905/marketpleysy-buduschego-v-rossii-kakimi-oni-stanut-i-chem-privlekut--1153247386.html

Маркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекут

Маркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекут - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Маркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекут

Маркетплейсы в России займут около 80% всего рынка уже в 2028 году, способствовать этому будет развитие нишевых онлайн-площадок и внедрение искусственного... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T19:28

2026-09-05T19:28

2026-09-05T19:28

маркетплейс

интернет

торговля

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Маркетплейсы в России займут около 80% всего рынка уже в 2028 году, способствовать этому будет развитие нишевых онлайн-площадок и внедрение искусственного интеллекта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых.По словам собеседника, "российский E-коммерс (онлайн-торговля – ред.) на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся рынков в мире". Он активно стимулирует экономический рост в стране, создает рабочие места, увеличивает налоговые поступления и способствует развитию инноваций, подчеркнул гость эфира.В становлении рынка есть свои плюсы и минусы, что-то еще предстоит отрегулировать, в частности, использование искусственного интеллекта, роль которого уже многие понимают, сказал гендиректор ассоциации."Можно сказать, что это как прорыв в космос. И важно не зарегулировать искусственный интеллект, а дать ему развитие. Потому что это очень серьезный и важный инструмент, который стал существенным подспорьем для предпринимателей. И я надеюсь, что будут приниматься правильные решения и это даст мощный толчок бизнесу", – сказал собеседник.По мнению эксперта, в части развития маркетплейсов обратной дороги уже не будет, поскольку люди слишком привыкли к их удобству.Трендом в развитии в ближайшие годы станет рост маркетплейсов, но не универсальных, которые уже сегодня очень крупные и всем известные, а нишевых, считает гость эфира. Уже сейчас их в России более 100, заметил он."У нас есть финансовые маркетплейсы, строительные, промышленные, которые активно развиваются. В дальнейшем будут развиваться нишевые", – считает эксперт.Помогут развитию электронной коммерции и предпринимателей, которые станут все больше использовать многоканальные ходы, то есть продавать не только на крупных универсальных онлайн-площадках, но и на отраслевых, добавил специалист."Будут создавать какие-то свои технологии, диверсифицировать бизнес и активно продвигать свои продукты", – подытожил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в миреРоссийская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаровМаркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маркетплейс, интернет, торговля, мнения