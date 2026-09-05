https://crimea.ria.ru/20260905/magate-soobschilo-o-lokalnom-prekraschenii-ognya-v-rayone-zaes-1159120315.html
МАГАТЭ сообщило о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС
МАГАТЭ сообщило о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС - РИА Новости Крым, 05.09.2026
МАГАТЭ сообщило о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС
При посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) удалось добиться вступления в силу локального соглашения о прекращении огня в районе... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T11:11
2026-09-05T11:11
2026-09-05T11:12
магатэ
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
запорожская область
атомная энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. При посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) удалось добиться вступления в силу локального соглашения о прекращении огня в районе Запорожской АЭС, что позволит провести ремонт линий электропередачи, необходимый для внешнего электроснабжения ЗАЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на организацию.Отмечается, что имеющиеся запасы дизельного топлива на станции истощаются, и если внешнее электроснабжение не будет восстановлено как можно скорее, или на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий, не удастся доставить дополнительные запасы топлива, то в ближайшие дни может произойти полное отключение электроэнергии, то есть абсолютное обесточивание станции.Ранее в МИД РФ призвали руководство МАГАТЭ довести до Киева и его западных кураторов информацию об опасности провокаций на Запорожской АЭС.Специалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе26 августа беспилотник ВСУ атаковал площадку хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, что, как подчеркнули на станции, является крайне опасным и недопустимым действием, последствия которого в случае повреждения инфраструктуры СХОЯТ могли бы иметь серьезный характер.Днем ранее ВСУ целенаправленно атаковали гидротехнические сооружения Запорожской атомной электростанции, в результате чего ранения получили два сотрудника предприятия.В июле в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли Александр Яковлев и его водитель. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.В Росатоме заявили, что трагедия произошла в результате прямого поощрения со стороны западных государств преступного киевского режима к наращиванию террористических актов. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом МужестваМИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в ЭнергодарВ Запорожской области из-за отключения света и воды введен режим ЧС
заэс (запорожская атомная электростанция)
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магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, атомная энергетика
МАГАТЭ сообщило о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС
МАГАТЭ сообщило о временном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта на электросетях
11:11 05.09.2026 (обновлено: 11:12 05.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. При посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) удалось добиться вступления в силу локального соглашения о прекращении огня в районе Запорожской АЭС, что позволит провести ремонт линий электропередачи, необходимый для внешнего электроснабжения ЗАЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на организацию.
"Сегодня вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, чтобы обеспечить ремонт линии электропередачи, необходимый для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после длительного отключения", – сказано в сообщении в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
Отмечается, что имеющиеся запасы дизельного топлива на станции истощаются, и если внешнее электроснабжение не будет восстановлено как можно скорее, или на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий, не удастся доставить дополнительные запасы топлива, то в ближайшие дни может произойти полное отключение электроэнергии, то есть абсолютное обесточивание станции.
Ранее в МИД РФ призвали руководство МАГАТЭ довести до Киева и его западных кураторов информацию об опасности провокаций на Запорожской АЭС.
26 августа беспилотник ВСУ атаковал
площадку хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, что, как подчеркнули на станции, является крайне опасным и недопустимым действием, последствия которого в случае повреждения инфраструктуры СХОЯТ могли бы иметь серьезный характер.
Днем ранее ВСУ целенаправленно атаковали
гидротехнические сооружения Запорожской атомной электростанции, в результате чего ранения получили два сотрудника предприятия.
В июле в результате целенаправленного удара
украинского дрона по машине ЗАЭС погибли Александр Яковлев и его водитель. Следственный комитет России возбудил дело
о теракте.
В Росатоме заявили, что трагедия произошла в результате прямого поощрения со стороны западных государств преступного киевского режима к наращиванию террористических актов. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил
действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".
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