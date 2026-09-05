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Крымский мост сейчас: растет очередь на выезде с полуострова
Крымский мост сейчас: растет очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Крымский мост сейчас: растет очередь на выезде с полуострова
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста к девяти часам утра субботы, 5 сентября, выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T09:11
2026-09-05T09:11
2026-09-05T09:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
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тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста к девяти часам утра субботы, 5 сентября, выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: растет очередь на выезде с полуострова
Крымский мост сейчас – на выезде с полуострова досмотра ждут 40 автомобилей