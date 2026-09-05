https://crimea.ria.ru/20260905/krymskiy-most-seychas-rastet-ochered-na-vyezde-s-poluostrova-1159117129.html

Крымский мост сейчас: растет очередь на выезде с полуострова

Крымский мост сейчас: растет очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Крымский мост сейчас: растет очередь на выезде с полуострова

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста к девяти часам утра субботы, 5 сентября, выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T09:11

2026-09-05T09:11

2026-09-05T09:11

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста к девяти часам утра субботы, 5 сентября, выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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