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Крымский мост: резко выросла очередь с двух сторон - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Крымский мост: резко выросла очередь с двух сторон
Крымский мост: резко выросла очередь с двух сторон - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Крымский мост: резко выросла очередь с двух сторон
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста к обеду субботы, 5 сентября, резко выросла очередь с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T13:05
2026-09-05T13:24
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста к обеду субботы, 5 сентября, резко выросла очередь с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен, в 9 утра была небольшая очередь на выезде из Крыма, через час очередей у пунктов досмотра уже не было.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиватьсяВ России с осени изменятся правила перевозки в поездах
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: резко выросла очередь с двух сторон

Крымский мост – проезда ждут более 200 автомобилей с двух сторон

13:05 05.09.2026 (обновлено: 13:24 05.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста к обеду субботы, 5 сентября, резко выросла очередь с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 60 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 150 транспортных средств", – говорится в сообщении по состоянию на 13 часов субботы.
В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен, в 9 утра была небольшая очередь на выезде из Крыма, через час очередей у пунктов досмотра уже не было.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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