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"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели
"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели - РИА Новости Крым, 05.09.2026
"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели
Заявление президента России Владимира Путина о шансах на урегулирование украинского конфликта. Прогноз крымского политолога относительно судьбы главы киевского... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T19:09
2026-09-05T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о шансах на урегулирование украинского конфликта. Прогноз крымского политолога относительно судьбы главы киевского режима Владимира Зеленского. Удары ВСУ по регионам России. Задержание агента Киева, готовившего теракт в военном госпитале в Симферополе. Ситуация с топливом в Крыму. Гибель пляжников в акватории Азовского моря. Временная остановка продажи билетов на поезда в Крым и в обратном направлении.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Шансы на украинское урегулированиеШансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Также глава государства оценил готовность других стран, в том числе США и Китая, оказать помощь. "Консерва по-киевски"Когда Владимир Зеленский станет для своих западных хозяев отработанным материалом, его могут подвергнуть не физическому устранению, а "консервации" на какой-нибудь удобный случай, считает директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Шевченко. На этой недели политолог поделился своим прогнозом относительно судьбы главы киевского режима с корреспондентами РИА Новости Крым.Удары ВСУ по мирным регионам РоссииНа этой неделе ВСУ продолжали атаковать мирные регионы РФ. В частности, жилые дома и автомобили повреждены в Севастополе – никто из людей не пострадал. В ходе атаки ВСУ на Московскую область один из беспилотников в Кубинке попал в многоквартирный дом, что привело к пожарам на трех этажах, ранены два человека. В Сочи при массированной атаке украинских беспилотников зафиксированы повреждения жилья и пожар на нефтебазе. Также ВСУ атаковали и другие регионы – в ряде случаев погибли и ранены взрослые и дети.Попытка теракта в КрымуВ Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе, сообщали в четверг в центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, фигурант был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора россиянин предоставлял противнику разведывательную информацию и должен был совершить террористический акт.Ситуация с бензином на полуостровеСуточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа – утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00, сообщил 2 сентября глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, за час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии. По данным председателя республиканского Совмина Юрия Гоцанюка, Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей. Продажу бензина марок А-95 по 100 рублей за литр открыли в Крыму и Севастополе с 1 сентября, до этого по этой цене начали продавать бензин марки А-92.Гибель пляжников в Азовском мореВ Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, одного успели спасти очевидцы, поиски еще одного мужчины продолжаются, сообщили на этой неделе в крымском главке МЧС России. Инцидент произошел в акватории Азовского моря, на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.Ж/д-билеты на крымские поездаНа большую часть дат октября в настоящее время временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда, следующие из Крыма и в Крым, сообщили на этой неделе в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". Это связано с корректировкой расписания на осенний период из-за необходимости перевода движения поездов по Крымской железной дороге на дневной график для обеспечения безопасности перевозок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели

Прогноз Путина об урегулировании на Украине и судьба Зеленского – топ новостей недели

19:09 05.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкДень Конституции Украины
День Конституции Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . Евгений Котенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о шансах на урегулирование украинского конфликта. Прогноз крымского политолога относительно судьбы главы киевского режима Владимира Зеленского. Удары ВСУ по регионам России. Задержание агента Киева, готовившего теракт в военном госпитале в Симферополе. Ситуация с топливом в Крыму. Гибель пляжников в акватории Азовского моря. Временная остановка продажи билетов на поезда в Крым и в обратном направлении.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Шансы на украинское урегулирование

Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Также глава государства оценил готовность других стран, в том числе США и Китая, оказать помощь.
Президент РФ Владимир Путин
14:52
Путин дал указание прекратить удары по Киеву

"Консерва по-киевски"

Когда Владимир Зеленский станет для своих западных хозяев отработанным материалом, его могут подвергнуть не физическому устранению, а "консервации" на какой-нибудь удобный случай, считает директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Шевченко. На этой недели политолог поделился своим прогнозом относительно судьбы главы киевского режима с корреспондентами РИА Новости Крым.
Военнослужащий нажимает кнопку Залп
1 сентября, 23:27
Путин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетике

Удары ВСУ по мирным регионам России

На этой неделе ВСУ продолжали атаковать мирные регионы РФ. В частности, жилые дома и автомобили повреждены в Севастополе – никто из людей не пострадал. В ходе атаки ВСУ на Московскую область один из беспилотников в Кубинке попал в многоквартирный дом, что привело к пожарам на трех этажах, ранены два человека. В Сочи при массированной атаке украинских беспилотников зафиксированы повреждения жилья и пожар на нефтебазе. Также ВСУ атаковали и другие регионы – в ряде случаев погибли и ранены взрослые и дети.
Севастополь проводил в последний путь героев – пиротехников МЧС России
09:45
Очищали землю от смертоносного железа ВСУ: в Севастополе простились с героями-пиротехниками

Попытка теракта в Крыму

В Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе, сообщали в четверг в центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, фигурант был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора россиянин предоставлял противнику разведывательную информацию и должен был совершить террористический акт.
Анатолий Чернышов
11:55
Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ

Ситуация с бензином на полуострове

Суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа – утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00, сообщил 2 сентября глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, за час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии. По данным председателя республиканского Совмина Юрия Гоцанюка, Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей. Продажу бензина марок А-95 по 100 рублей за литр открыли в Крыму и Севастополе с 1 сентября, до этого по этой цене начали продавать бензин марки А-92.
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
2 сентября, 16:02
Минфин США: удары по российским НПЗ вызвали энергетический шок в мире

Гибель пляжников в Азовском море

В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, одного успели спасти очевидцы, поиски еще одного мужчины продолжаются, сообщили на этой неделе в крымском главке МЧС России. Инцидент произошел в акватории Азовского моря, на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.
Шторм в Поповке, Крым - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
15:31
Осеннее море: в МЧС предупредили об опасностях

Ж/д-билеты на крымские поезда

На большую часть дат октября в настоящее время временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда, следующие из Крыма и в Крым, сообщили на этой неделе в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". Это связано с корректировкой расписания на осенний период из-за необходимости перевода движения поездов по Крымской железной дороге на дневной график для обеспечения безопасности перевозок.
Новые автобусы ЛиАЗ - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
1 сентября, 15:40
С началом осени общественного транспорта в Симферополе станет больше
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19:28Маркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекут
19:09"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели
18:39ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе
18:20Украина зеркально пообещала не наносить удары по Москве
18:10Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова
17:48Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму
17:26Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин
17:08Дачные массивы и поселки могут включить в состав Симферополя
16:55В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы
16:28Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России
16:07В России начался второй пик активности клещей
15:55Пропавших питомцев в России будут искать по цифровому поисковому сервису
15:31Осеннее море: в МЧС предупредили об опасностях
15:10Дождь с грозой и сильный ветер обрушатся на Севастополь
14:52Путин дал указание прекратить удары по Киеву
14:27В Симферополе запланирован ремонт подстанции: где отключат свет до утра 6 сентября
14:14В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 900 тысяч рублей
13:52Чем закончится дипломатическое противостояние России и Германии
13:19Новости СВО: армия Киева потеряла еще почти 1400 боевиков за сутки
13:05Крымский мост: резко выросла очередь с двух сторон
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