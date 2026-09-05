https://crimea.ria.ru/20260905/konserva-po-kievski-i-prognoz-putina-ob-uregulirovanii-na-ukraine-top-nedeli-1159102536.html

"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели

"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели - РИА Новости Крым, 05.09.2026

"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели

Заявление президента России Владимира Путина о шансах на урегулирование украинского конфликта. Прогноз крымского политолога относительно судьбы главы киевского... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T19:09

2026-09-05T19:09

2026-09-05T19:09

топ новостей недели

новости крыма

новости севастополя

новости

крым

севастополь

россия

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/00/140053_0:439:1367:1208_1920x0_80_0_0_3219882c39b8e48a3320a0e551cd7e1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о шансах на урегулирование украинского конфликта. Прогноз крымского политолога относительно судьбы главы киевского режима Владимира Зеленского. Удары ВСУ по регионам России. Задержание агента Киева, готовившего теракт в военном госпитале в Симферополе. Ситуация с топливом в Крыму. Гибель пляжников в акватории Азовского моря. Временная остановка продажи билетов на поезда в Крым и в обратном направлении.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Шансы на украинское урегулированиеШансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Также глава государства оценил готовность других стран, в том числе США и Китая, оказать помощь. "Консерва по-киевски"Когда Владимир Зеленский станет для своих западных хозяев отработанным материалом, его могут подвергнуть не физическому устранению, а "консервации" на какой-нибудь удобный случай, считает директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Шевченко. На этой недели политолог поделился своим прогнозом относительно судьбы главы киевского режима с корреспондентами РИА Новости Крым.Удары ВСУ по мирным регионам РоссииНа этой неделе ВСУ продолжали атаковать мирные регионы РФ. В частности, жилые дома и автомобили повреждены в Севастополе – никто из людей не пострадал. В ходе атаки ВСУ на Московскую область один из беспилотников в Кубинке попал в многоквартирный дом, что привело к пожарам на трех этажах, ранены два человека. В Сочи при массированной атаке украинских беспилотников зафиксированы повреждения жилья и пожар на нефтебазе. Также ВСУ атаковали и другие регионы – в ряде случаев погибли и ранены взрослые и дети.Попытка теракта в КрымуВ Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе, сообщали в четверг в центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, фигурант был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора россиянин предоставлял противнику разведывательную информацию и должен был совершить террористический акт.Ситуация с бензином на полуостровеСуточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа – утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00, сообщил 2 сентября глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, за час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии. По данным председателя республиканского Совмина Юрия Гоцанюка, Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей. Продажу бензина марок А-95 по 100 рублей за литр открыли в Крыму и Севастополе с 1 сентября, до этого по этой цене начали продавать бензин марки А-92.Гибель пляжников в Азовском мореВ Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, одного успели спасти очевидцы, поиски еще одного мужчины продолжаются, сообщили на этой неделе в крымском главке МЧС России. Инцидент произошел в акватории Азовского моря, на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.Ж/д-билеты на крымские поездаНа большую часть дат октября в настоящее время временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда, следующие из Крыма и в Крым, сообщили на этой неделе в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". Это связано с корректировкой расписания на осенний период из-за необходимости перевода движения поездов по Крымской железной дороге на дневной график для обеспечения безопасности перевозок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260905/putin-dal-ukazanie-prekratit-udary-po-kievu-1159125075.html

https://crimea.ria.ru/20260901/putin-rossiyskoy-armii-dano-poruchenie-po-naneseniyu-masshtabnykh-udarov-po-ukrainskoy-energetike-1159013242.html

https://crimea.ria.ru/20260905/ochischali-zemlyu-ot-smertonosnogo-zheleza-vsu-v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-pirotekhnikami-1159117401.html

https://crimea.ria.ru/20260905/direktor-narodnogo-fronta-anatoliy-chernyshov-pogib-v-krymu-vo-vremya-udara-vsu-1159121010.html

https://crimea.ria.ru/20260902/minfin-ssha-udary-po-rossiyskim-npz-vyzvali-energeticheskiy-shok-v-mire-1159033407.html

https://crimea.ria.ru/20260905/osennee-more-v-mchs-predupredili-ob-opasnostyakh-1159118134.html

https://crimea.ria.ru/20260901/s-nachalom-oseni-obschestvennogo-transporta-v-simferopole-stanet-bolshe-1158994974.html

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топ новостей недели, новости крыма, новости севастополя, новости, крым, севастополь, россия, в мире