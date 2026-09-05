"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели
Прогноз Путина об урегулировании на Украине и судьба Зеленского – топ новостей недели
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о шансах на урегулирование украинского конфликта. Прогноз крымского политолога относительно судьбы главы киевского режима Владимира Зеленского. Удары ВСУ по регионам России. Задержание агента Киева, готовившего теракт в военном госпитале в Симферополе. Ситуация с топливом в Крыму. Гибель пляжников в акватории Азовского моря. Временная остановка продажи билетов на поезда в Крым и в обратном направлении.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Шансы на украинское урегулирование
Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Также глава государства оценил готовность других стран, в том числе США и Китая, оказать помощь.
"Консерва по-киевски"
Когда Владимир Зеленский станет для своих западных хозяев отработанным материалом, его могут подвергнуть не физическому устранению, а "консервации" на какой-нибудь удобный случай, считает директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Шевченко. На этой недели политолог поделился своим прогнозом относительно судьбы главы киевского режима с корреспондентами РИА Новости Крым.
Удары ВСУ по мирным регионам России
На этой неделе ВСУ продолжали атаковать мирные регионы РФ. В частности, жилые дома и автомобили повреждены в Севастополе – никто из людей не пострадал. В ходе атаки ВСУ на Московскую область один из беспилотников в Кубинке попал в многоквартирный дом, что привело к пожарам на трех этажах, ранены два человека. В Сочи при массированной атаке украинских беспилотников зафиксированы повреждения жилья и пожар на нефтебазе. Также ВСУ атаковали и другие регионы – в ряде случаев погибли и ранены взрослые и дети.
Попытка теракта в Крыму
В Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе, сообщали в четверг в центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, фигурант был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора россиянин предоставлял противнику разведывательную информацию и должен был совершить террористический акт.
Ситуация с бензином на полуострове
Суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа – утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00, сообщил 2 сентября глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, за час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии. По данным председателя республиканского Совмина Юрия Гоцанюка, Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей. Продажу бензина марок А-95 по 100 рублей за литр открыли в Крыму и Севастополе с 1 сентября, до этого по этой цене начали продавать бензин марки А-92.
Гибель пляжников в Азовском море
В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, одного успели спасти очевидцы, поиски еще одного мужчины продолжаются, сообщили на этой неделе в крымском главке МЧС России. Инцидент произошел в акватории Азовского моря, на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.
Ж/д-билеты на крымские поезда
На большую часть дат октября в настоящее время временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда, следующие из Крыма и в Крым, сообщили на этой неделе в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". Это связано с корректировкой расписания на осенний период из-за необходимости перевода движения поездов по Крымской железной дороге на дневной график для обеспечения безопасности перевозок.
1 сентября, 15:40С началом осени общественного транспорта в Симферополе станет больше