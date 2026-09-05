https://crimea.ria.ru/20260905/kak-v-khersonskoy-oblasti-prokhodit-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-v-gosdumu-1159107093.html
Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму
Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму
В Херсонской области стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму России. Первыми стартовали семь округов, включая Генический. Все проходит штатно. Об... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T17:48
2026-09-05T17:48
2026-09-05T17:48
новости
выборы
марина захарова
херсонская область
государственная дума рф
политика
россия
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110731/77/1107317707_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_fe9ec37607ed92f0ce04b8f6606e0510.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму России. Первыми стартовали семь округов, включая Генический. Все проходит штатно. Об этом сообщили в избиркоме по региону.Как рассказали в региональном избиркоме, люди приходят на участки с самого утра. У Дома культуры для организовывали выступление местного хора. Наблюдатели отмечают, что все проходит четко, организация на высшем уровне. Все законно и прозрачно. Местные жители надеются, что после голосования жизнь в их селе и стране изменится только к лучшему.Также организован выездной формат голосования. Члены комиссий посещают дома, чтобы дать возможность проголосовать тем, кто не может прийти самостоятельно, добавили в пресс-службе.Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предстоящие выборы подтвердят способность РФ противостоять внешним угрозам – ПутинУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от КрымаФормы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму
херсонская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110731/77/1107317707_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_419c1c7e05c19bdd48db7c8e77a5fe61.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, выборы, марина захарова, херсонская область, государственная дума рф, политика, россия, общество
Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму
В семи округах Херсонской области стартовало досрочное голосование – людей встречает хор