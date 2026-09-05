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Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму

Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму

В Херсонской области стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму России. Первыми стартовали семь округов, включая Генический. Все проходит штатно. Об... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T17:48

2026-09-05T17:48

2026-09-05T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму России. Первыми стартовали семь округов, включая Генический. Все проходит штатно. Об этом сообщили в избиркоме по региону.Как рассказали в региональном избиркоме, люди приходят на участки с самого утра. У Дома культуры для организовывали выступление местного хора. Наблюдатели отмечают, что все проходит четко, организация на высшем уровне. Все законно и прозрачно. Местные жители надеются, что после голосования жизнь в их селе и стране изменится только к лучшему.Также организован выездной формат голосования. Члены комиссий посещают дома, чтобы дать возможность проголосовать тем, кто не может прийти самостоятельно, добавили в пресс-службе.Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предстоящие выборы подтвердят способность РФ противостоять внешним угрозам – ПутинУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от КрымаФормы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму

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новости, выборы, марина захарова, херсонская область, государственная дума рф, политика, россия, общество