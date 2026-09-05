https://crimea.ria.ru/20260905/gde-v-sevastopole-zapravit-mashinu-6-sentyabrya-1159131510.html

Где в Севастополе заправить машину 6 сентября

Где в Севастополе заправить машину 6 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Где в Севастополе заправить машину 6 сентября

В Севастополе в воскресенье, 6 сентября, автомобильное топливо будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщает городское правительство в своем канале... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T21:37

2026-09-05T21:37

2026-09-05T21:43

севастополь

новости севастополя

топливо

правительство севастополя

транспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 6 сентября, автомобильное топливо будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщает городское правительство в своем канале в МАКС.АЗС "ТЭС"Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP в свободной продаже – лимит до 40 литров. Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на 3 АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.Топлива ограниченное количество: продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. . Если QR-код получен, нужно успеть заправиться в этот период – после 16:00 заправки по кодам не будет. Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов).АЗС "АТАН"На 2 АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10:00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.Топлива ограниченное количество: продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00. Если QR-код получен, нужно успеть заправиться в этот период – после 16:00 заправки по кодам не будет. Так как топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена.Рассылка кодов начнется с 22:00. Если заявка подана заранее, то она активная, если нет, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будет уже в завтрашней выдаче).Проверяйте бот: https://max.ru/fuel_92_bot до 22:30.Перед выездом необходимо обязательно проверить карту. Топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке: https://fuel.sevtech.org/map.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, топливо, правительство севастополя, транспорт