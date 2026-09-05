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Где в Севастополе заправить машину 6 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Где в Севастополе заправить машину 6 сентября
Где в Севастополе заправить машину 6 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Где в Севастополе заправить машину 6 сентября
В Севастополе в воскресенье, 6 сентября, автомобильное топливо будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщает городское правительство в своем канале... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T21:37
2026-09-05T21:43
севастополь
новости севастополя
топливо
правительство севастополя
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 6 сентября, автомобильное топливо будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщает городское правительство в своем канале в МАКС.АЗС "ТЭС"Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP в свободной продаже – лимит до 40 литров. Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на 3 АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.Топлива ограниченное количество: продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. . Если QR-код получен, нужно успеть заправиться в этот период – после 16:00 заправки по кодам не будет. Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов).АЗС "АТАН"На 2 АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10:00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.Топлива ограниченное количество: продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00. Если QR-код получен, нужно успеть заправиться в этот период – после 16:00 заправки по кодам не будет. Так как топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена.Рассылка кодов начнется с 22:00. Если заявка подана заранее, то она активная, если нет, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будет уже в завтрашней выдаче).Проверяйте бот: https://max.ru/fuel_92_bot до 22:30.Перед выездом необходимо обязательно проверить карту. Топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке: https://fuel.sevtech.org/map.
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севастополь, новости севастополя, топливо, правительство севастополя, транспорт
Где в Севастополе заправить машину 6 сентября

В Севастополе топливо 6 сентября будет по QR-кодам и в свободной продаже

21:37 05.09.2026 (обновлено: 21:43 05.09.2026)
 
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АЗС - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 6 сентября, автомобильное топливо будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщает городское правительство в своем канале в МАКС.
АЗС "ТЭС"
Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP в свободной продаже – лимит до 40 литров. Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на 3 АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.
Топлива ограниченное количество: продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. . Если QR-код получен, нужно успеть заправиться в этот период – после 16:00 заправки по кодам не будет. Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов).
АЗС "АТАН"
На 2 АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10:00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.
Топлива ограниченное количество: продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00. Если QR-код получен, нужно успеть заправиться в этот период – после 16:00 заправки по кодам не будет. Так как топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена.
Рассылка кодов начнется с 22:00. Если заявка подана заранее, то она активная, если нет, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будет уже в завтрашней выдаче).
Проверяйте бот: https://max.ru/fuel_92_bot до 22:30.
Перед выездом необходимо обязательно проверить карту. Топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке: https://fuel.sevtech.org/map.
 
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