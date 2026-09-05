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До +32: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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До +32: прогноз погоды в Крыму на субботу
До +32: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 05.09.2026
До +32: прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу в Крыму о-прежнему сухо и жарко, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T00:01
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крым
новости крыма
погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму о-прежнему сухо и жарко, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +21 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260904/livni-s-gradom-i-shkvalom-obrushatsya-na-krym-1159102686.html
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
судак
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак, крымский гидрометцентр
До +32: прогноз погоды в Крыму на субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 05.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый свет
Новый свет - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму о-прежнему сухо и жарко, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +21; днем +27…32, в горах +20…25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +21 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Вчера, 14:46
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КрымНовости КрымаПогодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияЕвпаторияСудакКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01До +32: прогноз погоды в Крыму на субботу
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22:12Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
22:09Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп
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21:48В Крыму состоится двухнедельный крестный ход
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21:29Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу
21:20"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана
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