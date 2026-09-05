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Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ
Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ
В Симферопольском районе Крыма во время воздушной атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы" Анатолий Чернышов. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T11:55
2026-09-05T11:55
2026-09-05T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма во время воздушной атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы" Анатолий Чернышов. Об этом сообщается в официальном канале организации в мессенджере МАКС.За самоотверженность и преданность своему делу Анатолий Чернышов посмертно награжден орденом Мужества, отметил в организации. Ему было 58 лет.Глава Крыма Сергей Аксенов назвал гибель Чернышова невосполнимой утратой. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферопольский район, "народный фронт. всё для победы", утраты
Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ
В Крыму из-за удара ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Все для победы"
11:55 05.09.2026 (обновлено: 14:23 05.09.2026)