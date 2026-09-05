https://crimea.ria.ru/20260905/direktor-narodnogo-fronta-anatoliy-chernyshov-pogib-v-krymu-vo-vremya-udara-vsu-1159121010.html

Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ

Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ

В Симферопольском районе Крыма во время воздушной атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы" Анатолий Чернышов. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T11:55

2026-09-05T11:55

2026-09-05T14:23

новости крыма

симферопольский район

"народный фронт. всё для победы"

утраты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/05/1159121575_0:75:1366:843_1920x0_80_0_0_ab7c1b76651445109b555d25a314d543.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма во время воздушной атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы" Анатолий Чернышов. Об этом сообщается в официальном канале организации в мессенджере МАКС.За самоотверженность и преданность своему делу Анатолий Чернышов посмертно награжден орденом Мужества, отметил в организации. Ему было 58 лет.Глава Крыма Сергей Аксенов назвал гибель Чернышова невосполнимой утратой. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферопольский район, "народный фронт. всё для победы", утраты