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Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ
Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ
В Симферопольском районе Крыма во время воздушной атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы" Анатолий Чернышов. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T11:55
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новости крыма
симферопольский район
"народный фронт. всё для победы"
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма во время воздушной атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы" Анатолий Чернышов. Об этом сообщается в официальном канале организации в мессенджере МАКС.За самоотверженность и преданность своему делу Анатолий Чернышов посмертно награжден орденом Мужества, отметил в организации. Ему было 58 лет.Глава Крыма Сергей Аксенов назвал гибель Чернышова невосполнимой утратой. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, симферопольский район, "народный фронт. всё для победы", утраты
Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ

В Крыму из-за удара ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Все для победы"

11:55 05.09.2026 (обновлено: 14:23 05.09.2026)
 
© "Народный фронт. Всё для Победы"Анатолий Чернышов
Анатолий Чернышов
© "Народный фронт. Всё для Победы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма во время воздушной атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы" Анатолий Чернышов. Об этом сообщается в официальном канале организации в мессенджере МАКС.
"В Симферопольском районе Республики Крым Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось", – сказано в сообщении.
За самоотверженность и преданность своему делу Анатолий Чернышов посмертно награжден орденом Мужества, отметил в организации. Ему было 58 лет.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал гибель Чернышова невосполнимой утратой.
"Это невосполнимая утрата. Настоящий патриот, человек долга и чести, Анатолий Федорович много сделал для поддержки наших воинов, для нашей общей Победы", – подчеркнул глава республики.
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Новости КрымаСимферопольский район"Народный фронт. Всё для Победы"Утраты
 
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