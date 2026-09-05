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Дачные массивы и поселки могут включить в состав Симферополя

Дачные массивы и поселки могут включить в состав Симферополя - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Дачные массивы и поселки могут включить в состав Симферополя

Дачные массивы и пригородные поселки вокруг Симферополя практически "врастают" в границы города. Включить их в состав столицы полуострова возможно при желании... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T17:08

2026-09-05T17:08

2026-09-05T17:08

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городская среда

благоустройство

снт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Дачные массивы и пригородные поселки вокруг Симферополя практически "врастают" в границы города. Включить их в состав столицы полуострова возможно при желании жителей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.Такое желание недавно выразили жители 36 дачных товариществ в селе Живописном под Симферополем.Выступить инициаторами включения жилых объектов в состав города могут только сами жители дачных массивов, подчеркнул Шантаев. "Далее нужно взаимодействие трех ветвей – это сами жители, точнее их представители, если это сельское поселение, это – глава сельского поселения и глава администрации соответствующего муниципального района", – пояснил он.Раньше такой возможности включения в состав населенного пункта не было, обратил внимание собеседник."Когда строились эти дачные дома, вряд ли кто-то думал, что мы когда-то будем ставить подобный вопрос. Из-за этого мы сталкиваемся с определенными проблемами: шириной дорог, возможностью пожарных проездов и так далее. Но там тоже есть решение. Если машина пожарная не может проехать соответствующую улицу, есть варианты прокладки специального пожарного трубопровода с гидрантами, чтобы пожарная безопасность соблюдалась. Это тоже очень важно для включения в состав населенного пункта", – сказал специалист.Помимо дачных массивов вокруг Симферополя также много примыкающих сел, обратил внимание он, которые могли бы войти в состав города. Однако в этом случае, по мнению председателя профильного комитета, есть ряд ограничивающих моментов."Жигулина роща, например, огромная. И понять, что это село Мирное очень сложно, когда ты этого не знаешь. Иногда такие варианты рассматриваются и самими жителями, и руководством соответствующих муниципалитетов. Но это уже больше не административная реформа, а муниципальная", – считает собеседник.Роман Шантаев также отметил, что в случае включения в состав города для жителей сельских поселений будут отменены действующие для них льготы."Например, есть прекрасная школа "Крымской весны" в Жигулиной роще. Сегодня это сельская школа. Что это за собой влечет? Это соответствующие льготы и преференции педагогическому составу. А готовы ли мы сегодня включить их в состав города и всех этих льгот в одночасье лишить? Я думаю, что нет. И это становится одной из причин, почему этот вопрос очень активно не обсуждается", – объяснил эксперт.В данное время идет динамичное развитие пригорода крымской столицы – он плотно подступает к ее существующим границам. И решения о включении дачных массивов и поселков в ее состав влияет как на развитие города, так и на сами жилые массивы."Возможность строительства тех или иных многоэтажных комплексов, например, в селе Мирном, развивает не только его, но и другие села, которые входят в Мирновское сельское поселение. Потому что соответствующие налоги поступают и в бюджет поселения, а не только в бюджет республики и района, и тот или иной глава может направить их на развитие других сел. Так что здесь тоже плюсов очень много. Мы не всегда так глобально об этом думаем, но это так работает. А дальше посмотрим, как история эта будет развиваться", – подытожил чиновник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем возводят детский сад на 160 местВ Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектовИнфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, благоустройство, снт, крым