Рейтинг@Mail.ru
Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 8 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260905/chrezvychaynuyu-pozharoopasnost-v-krymu-prodlili-do-8-sentyabrya-1159123532.html
Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 8 сентября
Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 8 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 8 сентября
В ближайшие дни на территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T12:55
2026-09-05T12:55
новости крыма
крым
погода в крыму
крымская погода
прогноз
гу мчс рф по республике крым
пожароопасный сезон в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/15/1158696203_0:132:1920:1212_1920x0_80_0_0_88e1d5c3554c30ef0e2fc3247fc2652a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие дни на территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. Действует запрет на посещение лесов. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112, напомнили в ведомстве.И обратили внимание граждан, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/15/1158696203_64:0:1856:1344_1920x0_80_0_0_fed4359aa3551d1107b1a8febdf07944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, прогноз, гу мчс рф по республике крым, пожароопасный сезон в крыму
Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 8 сентября

В Крыму продлили предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности до 8 сентября

12:55 05.09.2026
 
© Фото: первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко в МАКСЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото: первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие дни на территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.
"6, 7 и 8 сентября в центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохраниться чрезвычайная пожарная опасность", – говорится в сообщении.
Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. Действует запрет на посещение лесов. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112, напомнили в ведомстве.
И обратили внимание граждан, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымПогода в КрымуКрымская погодаПрогнозГУ МЧС РФ по Республике КрымПожароопасный сезон в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27В Симферополе запланирован ремонт подстанции: где отключат свет до утра 6 сентября
14:14В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 900 тысяч рублей
13:52Чем закончится дипломатическое противостояние России и Германии
13:19Новости СВО: армия Киева потеряла еще почти 1400 боевиков за сутки
13:05Крымский мост: резко выросла очередь с двух сторон
12:55Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 8 сентября
12:43В ЛНР при ударе ВСУ погибли пять человек и еще пятеро ранены
12:39Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву – СМИ
12:08Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
11:55Исполнительный директор фонда "Все для победы" Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ
11:43Не стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиков
11:11МАГАТЭ сообщило о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС
10:42В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать
10:25Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину
10:10Над Севастополем нейтрализовали 12 украинских беспилотников за сутки
09:45Очищали землю от смертоносного железа ВСУ: в Севастополе простились с героями-пиротехниками
09:11Крымский мост сейчас: растет очередь на выезде с полуострова
08:4253 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России
08:17ВС РФ ночью нанесли групповой удар по металлургии и энергетике Украины
08:02Новости Крыма и Севастополя на утро 5 сентября
Лента новостейМолния