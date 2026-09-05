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Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 8 сентября

Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 8 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 8 сентября

В ближайшие дни на территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T12:55

2026-09-05T12:55

2026-09-05T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие дни на территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. Действует запрет на посещение лесов. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112, напомнили в ведомстве.И обратили внимание граждан, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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