https://crimea.ria.ru/20260905/chem-zakonchitsya-diplomaticheskoe-protivostoyanie-rossii-i-germanii-1159109343.html

Чем закончится дипломатическое противостояние России и Германии

Чем закончится дипломатическое противостояние России и Германии - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Чем закончится дипломатическое противостояние России и Германии

Все прежние годы "нормальных" отношений России и Германии были сочетанием как понимания Берлином его реальной выгоды, так и глубоко скрытыми мечтами о реванше... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T13:52

2026-09-05T13:52

2026-09-05T14:16

мнения

россия

германия

политика

коллективный запад

юрий светов

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111149/08/1111490826_0:132:410:363_1920x0_80_0_0_621f5885c2be7a0855ef1f7fd99e8938.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Все прежние годы "нормальных" отношений России и Германии были сочетанием как понимания Берлином его реальной выгоды, так и глубоко скрытыми мечтами о реванше за Вторую мировую войну, и лицемерием в том числе. И сегодня даже смена правящей партии не изменит антироссийского курса ФРГ. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог и журналист Юрий Светов.Партнеры в кавычкахПо словам Светова, сегодня уже понятно, что готовилась к разрыву отношений с Россией Германия не один год. Это доказывают и ее нынешние последовательные и абсолютно уверенные действия, которые, безусловно, потянут за собой череду событий, приближающих окончательное разрушение наших отношений на неизвестный период времени.При этом в ответ на закрытие российского консульства в Бонне Россия уже объявила о закрытии консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, а это последнее оставшихся в нашей стране: четыре из пяти генконсульств были закрыты в 2023 году, добавил он.Также Германия, как известно, прекращает работу "Русского дома" в Берлине, а РФ в ответ закрывает филиалы института имени Гёте в трех городах нашей страны, и тут же министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль разводит руками и говорит как ему жаль и что все это плохо скажется на наших отношениях, добавил эксперт."То есть "Русский дом" закрыт – это не плохо, а вот это плохо, и так делать не надо. Вот такое лицемерие. Ну и все вот эти годы "нормальных" отношений были сочетанием и пониманием как реальной выгоды, так и глубоко скрытыми мечтами о реванше за Вторую мировую войну, и лицемерием в том числе", – делает вывод политолог.Основной причиной происходящего эксперт считает тот факт, что Германия, как и в целом современная Европа, не желает смириться с тем, что живет с рядом с великой страной, самодостаточной и независимой, так было и будет, и с этим нужно считаться.На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнениеГермания и ряд других стран пытались строить с Россией отношения так, чтобы быть ей партнерами в кавычках, и это можно было бы допустить. Однако, "поскольку мы так или иначе соседи и от этого никуда не деться, то в трудные времена просто закрыть окна и двери и делать вид, что ты соседа знать не знаешь и видеть не видишь и жить так, – этого недостаточно", добавил Светов."Так не получится. Поэтому, да, внешние обострения используются для решения внутренних проблем в Германии – об этом президент Владимир Путин говорил на Восточном экономическом форуме. Но это ведь еще и дело убеждений", – сказал Светов.Им это вбитоТак, например, совсем недавно в Германии завершился очередной опрос общественного мнения, согласно которому около 60% немцев считают Россию сильной угрозой для Германии, "а ведь у нас даже нет общей границы", подчеркнул он.Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для ЕвропыОн напомнил, что и карьеру, и свои главные деньги Мерц заработал в той самой компании, которая занимается разного рода вопросами вооружения западного мира для использования против России."И он свою миссию выполняет. Недавно он сделал "замечательное" заявление о том, что толку в высоких родительских пособиях, если мы можем столкнуться с угрозой со стороны России, поэтому пособия надо сокращать, а на военные нужды направлять больше денег", – дополнил свои рассуждения эксперт.Кроме того, сейчас, когда уже все говорят о сложном германском экономическом положении и падении производства, Мерц объявляет о выделении 250 миллионов евро Украине на восстановление ее энергоструктуры, и это тоже показатель целей и задач действующей немецкой власти, отметил он.Важнее для Мерца сегодня власть и деньги, однако, несмотря на то, что у него действительно сейчас имеются проблемы с рейтингом и это канцлера беспокоит, нет уверенности в том, что его оппоненты "Альтернатива для Германии" наберут больше голосов на выборах и выиграют, считает политолог.К тому же, даже если это будет так, такой сценарий не изменит политического антироссийского курса, выбранного Берлином, уверен эксперт."АдГ" для Германии – это прогерманская партия, а не пророссийская. Да, она не согласна в каких-то вопросах с партией Мерца, но в ключевых моментах будет точно так же действовать. Не надо питать иллюзий", – заключил Светов.Антироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в ГерманииРанее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что элиты у власти в Германии бросают Украину в топку политического кризиса, чтобы спастись.Новый виток эскалации1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие Русского дома в Берлине и Российского генерального консульства в Бонне. А также заявил о готовящемся ужесточении контроля для граждан России при въезде в Германию.Эти и другие мероприятия он назвал частью нового пакета мер для укрепления безопасности Германии после инцидента с дроном в Лейпциге, вину за появление которого на немецкой земле бездоказательно возложили на Россию.Напомним, 4 августа в аэропорту Лейпцига, который играет важную роль в военных перевозках, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. При этом в аэропорту Лейпциг/Галле, где был обнаружен дрон со взрывчаткой, рядом с ним, находился украинский грузовой самолет, груженый боеприпасами.В посольстве России в ФРГ назвали обвинения в адрес РФ в связи с произошедшим бездоказательным абсурдом, а принятые Берлином меры беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений в угоду лоббистов продолжения украинского конфликта.В МИД РФ 2 сентября был вызван временный поверенный в делах ФРГ Бернд Финке, которому указали на то, что закрытие генконсульства в Бонне и Российского дома науки происходит под мнимым предлогом, а сам инцидент является откровенной провокацией.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что действия Германии означают, что эта страна выбрала путь забвения результатов Второй мировой войны, а значит, ее политика будет иметь "печальные последствия".Комментируя бездоказательные агрессивные действия немецких властей в отношении России, президент РФ Владимир Путин сказал, что объясняются они прежде всего внутриполитическими процессами в самой Германии.Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в пятницу, 4 сентября, заявил, что риск масштабного конфликта в Евразии реален.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев Окончательное разрушение: временный поверенный в делах ФРГ в России вызван в МИД Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России

россия

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, россия, германия, политика, коллективный запад, юрий светов