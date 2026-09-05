https://crimea.ria.ru/20260905/53-bespilotnika-vsu-likvidirovany-nochyu-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1159116843.html

53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России

53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.09.2026

53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России

53 украинских беспилотника перехватили и уничтожили в ночь на 5 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T08:42

2026-09-05T08:42

2026-09-05T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. 53 украинских беспилотника перехватили и уничтожили в ночь на 5 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260905/vs-rf-nochyu-nanesli-gruppovoy-udar-po-metallurgii-i-energetike-ukrainy-1159116522.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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