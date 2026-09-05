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53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России
53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.09.2026
53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России
53 украинских беспилотника перехватили и уничтожили в ночь на 5 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T08:42
2026-09-05T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. 53 украинских беспилотника перехватили и уничтожили в ночь на 5 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России

Ночью над Крымом и другими регионами России перехватили и уничтожили 53 беспилотника ВСУ

08:42 05.09.2026 (обновлено: 08:46 05.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. 53 украинских беспилотника перехватили и уничтожили в ночь на 5 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении МО РФ.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
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