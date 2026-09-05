https://crimea.ria.ru/20260905/53-bespilotnika-vsu-likvidirovany-nochyu-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1159116843.html
53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России
53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.09.2026
53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России
53 украинских беспилотника перехватили и уничтожили в ночь на 5 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T08:42
2026-09-05T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. 53 украинских беспилотника перехватили и уничтожили в ночь на 5 сентября над Черным морем, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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53 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России
Ночью над Крымом и другими регионами России перехватили и уничтожили 53 беспилотника ВСУ
08:42 05.09.2026 (обновлено: 08:46 05.09.2026)