https://crimea.ria.ru/20260904/zvanie-goroda-trudovoy-doblesti-mogut-prisvoit-12-gorodam-rf-1159110618.html

Звание Города трудовой доблести могут присвоить 12 городам РФ

Звание Города трудовой доблести могут присвоить 12 городам РФ - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Звание Города трудовой доблести могут присвоить 12 городам РФ

Президент РАН Геннадий Красников рекомендовал присвоить звание Города трудовой доблести 12 российским городам. Об этом он заявил в рамках заседания Российского... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T18:10

2026-09-04T18:10

2026-09-04T18:11

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владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент РАН Геннадий Красников рекомендовал присвоить звание Города трудовой доблести 12 российским городам. Об этом он заявил в рамках заседания Российского организационного комитета "Победа".В их числе два региональных центра - Йошкар-Ола и Саранск. В список также вошли Первоуральск, Королев, Вятские Поляны, Черемхово в Иркутской области, Уссурийск, Березники, Копейск, Серов, Ухта и Бийск.Работа по сохранению памяти о защитниках отечества должна выстраиваться в рамках единой государственной политики, общими усилиями государства и граждан, заявил ранее в пятницу президент России Владимир Путин.На повестке заседания – рассмотрение новых заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести", а также вопросы совершенствования экскурсионной и музейной деятельности, задачи исполнительной и судебной власти в сфере сохранения исторической памяти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ран, общество, история, владимир путин (политик), новости