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Звание Города трудовой доблести могут присвоить 12 городам РФ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Звание Города трудовой доблести могут присвоить 12 городам РФ
Звание Города трудовой доблести могут присвоить 12 городам РФ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Звание Города трудовой доблести могут присвоить 12 городам РФ
Президент РАН Геннадий Красников рекомендовал присвоить звание Города трудовой доблести 12 российским городам. Об этом он заявил в рамках заседания Российского... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T18:10
2026-09-04T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент РАН Геннадий Красников рекомендовал присвоить звание Города трудовой доблести 12 российским городам. Об этом он заявил в рамках заседания Российского организационного комитета "Победа".В их числе два региональных центра - Йошкар-Ола и Саранск. В список также вошли Первоуральск, Королев, Вятские Поляны, Черемхово в Иркутской области, Уссурийск, Березники, Копейск, Серов, Ухта и Бийск.Работа по сохранению памяти о защитниках отечества должна выстраиваться в рамках единой государственной политики, общими усилиями государства и граждан, заявил ранее в пятницу президент России Владимир Путин.На повестке заседания – рассмотрение новых заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести", а также вопросы совершенствования экскурсионной и музейной деятельности, задачи исполнительной и судебной власти в сфере сохранения исторической памяти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, ран, общество, история, владимир путин (политик), новости
Звание Города трудовой доблести могут присвоить 12 городам РФ

Красников попросил Путина отметить трудовую доблесть 12 городов России

18:10 04.09.2026 (обновлено: 18:11 04.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент РАН Геннадий Красников рекомендовал присвоить звание Города трудовой доблести 12 российским городам. Об этом он заявил в рамках заседания Российского организационного комитета "Победа".

"От имени горожан, которые поддержали эту инициативу, собирали подписи, участвовали в голосовании, прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" двенадцати городам", – сказал Красников.

В их числе два региональных центра - Йошкар-Ола и Саранск. В список также вошли Первоуральск, Королев, Вятские Поляны, Черемхово в Иркутской области, Уссурийск, Березники, Копейск, Серов, Ухта и Бийск.
Работа по сохранению памяти о защитниках отечества должна выстраиваться в рамках единой государственной политики, общими усилиями государства и граждан, заявил ранее в пятницу президент России Владимир Путин.
На повестке заседания – рассмотрение новых заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести", а также вопросы совершенствования экскурсионной и музейной деятельности, задачи исполнительной и судебной власти в сфере сохранения исторической памяти.
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