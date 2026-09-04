https://crimea.ria.ru/20260904/zhitelya-kryma-budut-sudit-za-iznasilovanie-11-letney-davnosti-1159104870.html

Жителя Крыма будут судить за изнасилование 11-летней давности

Жителя Крыма будут судить за изнасилование 11-летней давности - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Жителя Крыма будут судить за изнасилование 11-летней давности

38-летнего жителя Сакского района будут заочно судить за изнасилование, совершенное 11 лет назад. Как информирует пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю,... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T15:38

2026-09-04T15:38

2026-09-04T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 38-летнего жителя Сакского района будут заочно судить за изнасилование, совершенное 11 лет назад. Как информирует пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, мужчина скрылся от следствия.По данным Следствия, в ночь на 19 августа 2015 года двое молодых людей в одном из заведений Евпатории встретили незнакомую им 29-летнюю девушку. После совместного времяпровождения один из мужчин предложил подвезти новую знакомую домой.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, фигурант выехал за пределы Российской Федерации и объявлен в розыск. Уголовное дело для заочного рассмотрения направлено в Евпаторийский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушкуЖитель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 годуНасиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин

крым

сакский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, крым, сакский район, прокуратура республики крым