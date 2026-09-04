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Жителя Крыма будут судить за изнасилование 11-летней давности - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Жителя Крыма будут судить за изнасилование 11-летней давности
Жителя Крыма будут судить за изнасилование 11-летней давности - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Жителя Крыма будут судить за изнасилование 11-летней давности
38-летнего жителя Сакского района будут заочно судить за изнасилование, совершенное 11 лет назад. Как информирует пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю,... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T15:38
2026-09-04T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 38-летнего жителя Сакского района будут заочно судить за изнасилование, совершенное 11 лет назад. Как информирует пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, мужчина скрылся от следствия.По данным Следствия, в ночь на 19 августа 2015 года двое молодых людей в одном из заведений Евпатории встретили незнакомую им 29-летнюю девушку. После совместного времяпровождения один из мужчин предложил подвезти новую знакомую домой.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, фигурант выехал за пределы Российской Федерации и объявлен в розыск. Уголовное дело для заочного рассмотрения направлено в Евпаторийский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушкуЖитель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 годуНасиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин
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РИА Новости Крым
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новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, крым, сакский район, прокуратура республики крым
Жителя Крыма будут судить за изнасилование 11-летней давности

СК: жителя Сакского района будут судить за изнасилование 11-летней давности

15:38 04.09.2026 (обновлено: 15:50 04.09.2026)
 
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Суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 38-летнего жителя Сакского района будут заочно судить за изнасилование, совершенное 11 лет назад. Как информирует пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, мужчина скрылся от следствия.
По данным Следствия, в ночь на 19 августа 2015 года двое молодых людей в одном из заведений Евпатории встретили незнакомую им 29-летнюю девушку. После совместного времяпровождения один из мужчин предложил подвезти новую знакомую домой.
"Находясь на заднем сиденье автомобиля, злоумышленник применил насилие к потерпевшей и совершил в отношении нее преступление сексуального характера. О случившемся девушка незамедлительно сообщила в правоохранительные органы, однако после совершения преступления обвиняемый скрылся", – сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, фигурант выехал за пределы Российской Федерации и объявлен в розыск. Уголовное дело для заочного рассмотрения направлено в Евпаторийский городской суд.
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Новости КрымаГСУ СК России по Крыму и СевастополюПроисшествияКрымСакский районПрокуратура Республики Крым
 
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