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Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку

Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку

На пляже в районе поселка Подмаячный под Керчью житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку. Об этом сообщает администрация города Керчи. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T22:00

2026-09-04T22:00

2026-09-04T22:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На пляже в районе поселка Подмаячный под Керчью житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку. Об этом сообщает администрация города Керчи.В администрации называют имя героя – Андрей Викторович Черепанов."Неподалеку на берегу отдыхала молодая пара. Сначала они просто купались, затем я заметил, что девушка начала тонуть, была большая волна", — вспоминает Андрей Викторович.Курянину вручили благодарность за спасение утопающих и проявленные мужество и отвагу исполняющий обязанности главы администрации Игорь Крутьков и глава муниципального образования Денис Колесник.Они подчеркнули, что его поступок — это яркий пример настоящей мужской силы, чести и достоинства, на который должны равняться, высшее проявление человечности.Ранее стало известно, что директор Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" Сергей Донич будет награжден медалью МЧС России за спасение тонущего в море мужчины. 29 августа в акватории поселка Семидворье в Алуште он вытащил из воды мужчину, которого захлестывали высокие волны в 15 метрах от берега. Он спас тонущего и на берегу провел реанимационные мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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