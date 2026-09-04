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Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку
Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку
На пляже в районе поселка Подмаячный под Керчью житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку. Об этом сообщает администрация города Керчи. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T22:00
2026-09-04T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На пляже в районе поселка Подмаячный под Керчью житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку. Об этом сообщает администрация города Керчи.В администрации называют имя героя – Андрей Викторович Черепанов."Неподалеку на берегу отдыхала молодая пара. Сначала они просто купались, затем я заметил, что девушка начала тонуть, была большая волна", — вспоминает Андрей Викторович.Курянину вручили благодарность за спасение утопающих и проявленные мужество и отвагу исполняющий обязанности главы администрации Игорь Крутьков и глава муниципального образования Денис Колесник.Они подчеркнули, что его поступок — это яркий пример настоящей мужской силы, чести и достоинства, на который должны равняться, высшее проявление человечности.Ранее стало известно, что директор Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" Сергей Донич будет награжден медалью МЧС России за спасение тонущего в море мужчины. 29 августа в акватории поселка Семидворье в Алуште он вытащил из воды мужчину, которого захлестывали высокие волны в 15 метрах от берега. Он спас тонущего и на берегу провел реанимационные мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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керченский пролив, керчь, новости крыма, крым, общество, администрация керчи
Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку

Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку

22:00 04.09.2026
 
© Администрация КерчиВ Керчи наградили жителя Курска, который спас девушку
В Керчи наградили жителя Курска, который спас девушку
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На пляже в районе поселка Подмаячный под Керчью житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку. Об этом сообщает администрация города Керчи.
В администрации называют имя героя – Андрей Викторович Черепанов.
"Неподалеку на берегу отдыхала молодая пара. Сначала они просто купались, затем я заметил, что девушка начала тонуть, была большая волна", — вспоминает Андрей Викторович.
Курянину вручили благодарность за спасение утопающих и проявленные мужество и отвагу исполняющий обязанности главы администрации Игорь Крутьков и глава муниципального образования Денис Колесник.
Они подчеркнули, что его поступок — это яркий пример настоящей мужской силы, чести и достоинства, на который должны равняться, высшее проявление человечности.
Ранее стало известно, что директор Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" Сергей Донич будет награжден медалью МЧС России за спасение тонущего в море мужчины. 29 августа в акватории поселка Семидворье в Алуште он вытащил из воды мужчину, которого захлестывали высокие волны в 15 метрах от берега. Он спас тонущего и на берегу провел реанимационные мероприятия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Керченский проливКерчьНовости КрымаКрымОбществоАдминистрация Керчи
 
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