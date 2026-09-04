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Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни
Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни
Заслуженный журналист, секретарь Союза журналистов РФ, заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:37
2026-09-04T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Заслуженный журналист, секретарь Союза журналистов РФ, заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.По его словам, предварительной причиной смерти стал инфаркт. Глава СЖР также отметил, что о дате и месте прощания и похорон будет объявлено дополнительно."Мы дружили, наверное, лет 40. И получается, что 15 лет он был моим заместителем. Сначала 5 лет в службе документальных фильмов ВГТРК, а теперь вот почти 10 лет, 9 по крайней мере, в Союзе журналистов России. Он, конечно, стал очень-очень известным, таким уважаемым, - добавил Соловьев.В Союзе журналистов сообщили, что Вишневецкий, еще будучи студентом факультета журналистики, пришел на практику в газету "Московская правда", в 1988 году был принят на работу в качестве внештатного корреспондента. Вскоре стал заместителем ответственного секретаря, первым заместителем ответственного секретаря, ответственным секретарем, первым заместителем главного редактора.С 1994 по 1996 год работал ответственным секретарем приложения к "Российской газете" — "Профи-спорт". С 1996 года начал работать на телевидении. Шеф-редактор программ "Дистанция 60" и "Сегоднячко" на НТВ и ТНТ, консультант и шеф-редактор программы "Честный детектив" на телеканале "Россия 1". В 2009-2012 годах - ответственный секретарь "Парламентской газеты", с 2012 по 2017 годы - заместитель начальника Службы документальных фильмов телеканала "Россия 1". С 1 декабря 2017 года - заместитель председателя Союза журналистов России.В 2026 году указом президента РФ Алексею Вишневецкому присвоено звание заслуженный журналист Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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353
60
журналистика, союз журналистов россии, новости, память, утраты, россия, общество
Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни

Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни

14:37 04.09.2026
 
© © Фото : Союз журналистов РоссииАлексей Вишневецкий. Архивное фото
Алексей Вишневецкий. Архивное фото
© © Фото : Союз журналистов России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Заслуженный журналист, секретарь Союза журналистов РФ, заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Сегодня в 3 часа ночи (скончался Вишневецкий - ред.)... Вчера только сидели, обсуждали наши планы, вместе шутили. И вот такая ужасная новость случилась", - сказал Соловьев.
По его словам, предварительной причиной смерти стал инфаркт. Глава СЖР также отметил, что о дате и месте прощания и похорон будет объявлено дополнительно.
"Мы дружили, наверное, лет 40. И получается, что 15 лет он был моим заместителем. Сначала 5 лет в службе документальных фильмов ВГТРК, а теперь вот почти 10 лет, 9 по крайней мере, в Союзе журналистов России. Он, конечно, стал очень-очень известным, таким уважаемым, - добавил Соловьев.
В Союзе журналистов сообщили, что Вишневецкий, еще будучи студентом факультета журналистики, пришел на практику в газету "Московская правда", в 1988 году был принят на работу в качестве внештатного корреспондента. Вскоре стал заместителем ответственного секретаря, первым заместителем ответственного секретаря, ответственным секретарем, первым заместителем главного редактора.
С 1994 по 1996 год работал ответственным секретарем приложения к "Российской газете" — "Профи-спорт". С 1996 года начал работать на телевидении. Шеф-редактор программ "Дистанция 60" и "Сегоднячко" на НТВ и ТНТ, консультант и шеф-редактор программы "Честный детектив" на телеканале "Россия 1". В 2009-2012 годах - ответственный секретарь "Парламентской газеты", с 2012 по 2017 годы - заместитель начальника Службы документальных фильмов телеканала "Россия 1". С 1 декабря 2017 года - заместитель председателя Союза журналистов России.
В 2026 году указом президента РФ Алексею Вишневецкому присвоено звание заслуженный журналист Российской Федерации.
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