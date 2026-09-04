https://crimea.ria.ru/20260904/zasluzhennyy-zhurnalist-rossii-aleksey-vishnevetskiy-umer-na-61-m-godu-zhizni-1159102189.html
Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни
Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни
Заслуженный журналист, секретарь Союза журналистов РФ, заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:37
2026-09-04T14:37
2026-09-04T14:37
журналистика
союз журналистов россии
новости
память
утраты
россия
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159102072_0:44:684:428_1920x0_80_0_0_b95609fa957231cc97e16dfee732298a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Заслуженный журналист, секретарь Союза журналистов РФ, заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.По его словам, предварительной причиной смерти стал инфаркт. Глава СЖР также отметил, что о дате и месте прощания и похорон будет объявлено дополнительно."Мы дружили, наверное, лет 40. И получается, что 15 лет он был моим заместителем. Сначала 5 лет в службе документальных фильмов ВГТРК, а теперь вот почти 10 лет, 9 по крайней мере, в Союзе журналистов России. Он, конечно, стал очень-очень известным, таким уважаемым, - добавил Соловьев.В Союзе журналистов сообщили, что Вишневецкий, еще будучи студентом факультета журналистики, пришел на практику в газету "Московская правда", в 1988 году был принят на работу в качестве внештатного корреспондента. Вскоре стал заместителем ответственного секретаря, первым заместителем ответственного секретаря, ответственным секретарем, первым заместителем главного редактора.С 1994 по 1996 год работал ответственным секретарем приложения к "Российской газете" — "Профи-спорт". С 1996 года начал работать на телевидении. Шеф-редактор программ "Дистанция 60" и "Сегоднячко" на НТВ и ТНТ, консультант и шеф-редактор программы "Честный детектив" на телеканале "Россия 1". В 2009-2012 годах - ответственный секретарь "Парламентской газеты", с 2012 по 2017 годы - заместитель начальника Службы документальных фильмов телеканала "Россия 1". С 1 декабря 2017 года - заместитель председателя Союза журналистов России.В 2026 году указом президента РФ Алексею Вишневецкому присвоено звание заслуженный журналист Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159102072_28:0:655:470_1920x0_80_0_0_8f649df90cfdc8f00e4c1789b1f7e00a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
журналистика, союз журналистов россии, новости, память, утраты, россия, общество
Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни
Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Заслуженный журналист, секретарь Союза журналистов РФ, заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Сегодня в 3 часа ночи (скончался Вишневецкий - ред.)... Вчера только сидели, обсуждали наши планы, вместе шутили. И вот такая ужасная новость случилась", - сказал Соловьев.
По его словам, предварительной причиной смерти стал инфаркт. Глава СЖР также отметил, что о дате и месте прощания и похорон будет объявлено дополнительно.
"Мы дружили, наверное, лет 40. И получается, что 15 лет он был моим заместителем. Сначала 5 лет в службе документальных фильмов ВГТРК, а теперь вот почти 10 лет, 9 по крайней мере, в Союзе журналистов России. Он, конечно, стал очень-очень известным, таким уважаемым, - добавил Соловьев.
В Союзе журналистов сообщили, что Вишневецкий, еще будучи студентом факультета журналистики, пришел на практику в газету "Московская правда", в 1988 году был принят на работу в качестве внештатного корреспондента. Вскоре стал заместителем ответственного секретаря, первым заместителем ответственного секретаря, ответственным секретарем, первым заместителем главного редактора.
С 1994 по 1996 год работал ответственным секретарем приложения к "Российской газете" — "Профи-спорт". С 1996 года начал работать на телевидении. Шеф-редактор программ "Дистанция 60" и "Сегоднячко" на НТВ и ТНТ, консультант и шеф-редактор программы "Честный детектив" на телеканале "Россия 1". В 2009-2012 годах - ответственный секретарь "Парламентской газеты", с 2012 по 2017 годы - заместитель начальника Службы документальных фильмов телеканала "Россия 1". С 1 декабря 2017 года - заместитель председателя Союза журналистов России.
В 2026 году указом президента РФ Алексею Вишневецкому присвоено звание заслуженный журналист Российской Федерации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.