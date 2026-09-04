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Захват заложников в ростовском СИЗО – суд вынес приговор фигурантам - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Захват заложников в ростовском СИЗО – суд вынес приговор фигурантам
Захват заложников в ростовском СИЗО – суд вынес приговор фигурантам - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Захват заложников в ростовском СИЗО – суд вынес приговор фигурантам
Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам уголовного дела о бунте и захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне 2024 года. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T11:25
2026-09-04T11:38
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
сизо
захват заложников в сизо ростовской области
приговор
правосудие
южный окружной военный суд
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам уголовного дела о бунте и захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне 2024 года. 16 июня 2024 года группа заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону, готовивших побег, захватила двух сотрудников изолятора. Большинство принимавших участие в захвате заложников были ликвидированы во время штурма, в живых остался только один заключенный. Позже в ходе следствия были выявлены другие арестанты, которых обвинили в участии в заговоре.Как сообщили в суде, в СИЗО один из заключенных создал организованную группу для совершения побега. Трое из ее участников, которые в итоге оказались на скамье подсудимых, принесли присягу международной запрещенной террористической организации "Исламское государство"* и стали активными ее участниками. Они изучали и распространяли идеологию "ИГ"*, обеспечивали физическую защиту участников террористической организации в случаях их конфликтов с другими заключенными, добывали информацию о планируемых обысках на территории учреждения.Участники группы планировали ночью совершить побег. Трое членов ОПГ должны были проникнуть в оружейную комнату и завладеть оружием, в то время как остальные члены банды должны были захватить заложников из числа сотрудников СИЗО. Им поручалось вести переговоры с правоохранителями и дезорганизовать деятельность учреждения.Также планировалось освободить других заключенных СИЗО, обвиняемых в совершении преступлений террористического характера. В случае невыполнения властями их требований захватчики планировали поджечь здание учреждения с помощью слитого из стоящих на территории СИЗО автомобилей горючего.Все свои действия фигуранты снимали на мобильные телефоны, чтобы впоследствии опубликовать эти материалы в исламистских каналах.В ходе операции по освобождению заложников правоохранители пресекли преступные действия участников ОПГ.Еще один участник бунта получил 26 лет колонии, 10 из которых он проведет в тюрьме, и штраф в 600 тысяч рублей.Трое фигурантов получили соответственно 28 лет, 23 года и 21 год колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме.* террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, сизо, захват заложников в сизо ростовской области, приговор, правосудие, южный окружной военный суд, новости
Захват заложников в ростовском СИЗО – суд вынес приговор фигурантам

Фигуранты дела о захвате заложников в СИЗО Ростова получили от 21 года до 29 лет колонии

11:25 04.09.2026 (обновлено: 11:38 04.09.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам уголовного дела о бунте и захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне 2024 года.
16 июня 2024 года группа заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону, готовивших побег, захватила двух сотрудников изолятора. Большинство принимавших участие в захвате заложников были ликвидированы во время штурма, в живых остался только один заключенный. Позже в ходе следствия были выявлены другие арестанты, которых обвинили в участии в заговоре.
Как сообщили в суде, в СИЗО один из заключенных создал организованную группу для совершения побега. Трое из ее участников, которые в итоге оказались на скамье подсудимых, принесли присягу международной запрещенной террористической организации "Исламское государство"* и стали активными ее участниками. Они изучали и распространяли идеологию "ИГ"*, обеспечивали физическую защиту участников террористической организации в случаях их конфликтов с другими заключенными, добывали информацию о планируемых обысках на территории учреждения.
Участники группы планировали ночью совершить побег. Трое членов ОПГ должны были проникнуть в оружейную комнату и завладеть оружием, в то время как остальные члены банды должны были захватить заложников из числа сотрудников СИЗО. Им поручалось вести переговоры с правоохранителями и дезорганизовать деятельность учреждения.
Также планировалось освободить других заключенных СИЗО, обвиняемых в совершении преступлений террористического характера. В случае невыполнения властями их требований захватчики планировали поджечь здание учреждения с помощью слитого из стоящих на территории СИЗО автомобилей горючего.
Все свои действия фигуранты снимали на мобильные телефоны, чтобы впоследствии опубликовать эти материалы в исламистских каналах.
В ходе операции по освобождению заложников правоохранители пресекли преступные действия участников ОПГ.
В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными. Непосредственный участник захвата заложников, оставшийся в живых, получил 29 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 12 лет в тюрьме и штрафу в размере 300 тысяч рублей.
Еще один участник бунта получил 26 лет колонии, 10 из которых он проведет в тюрьме, и штраф в 600 тысяч рублей.
Трое фигурантов получили соответственно 28 лет, 23 года и 21 год колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме.
* террористическая организация, запрещенная в России
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Ростов-на-ДонуРостовская областьПроисшествияСИЗОЗахват заложников в СИЗО Ростовской областиПриговорПравосудиеЮжный окружной военный судНовости
 
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