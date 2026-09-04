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Захват заложников в ростовском СИЗО – суд вынес приговор фигурантам

Захват заложников в ростовском СИЗО – суд вынес приговор фигурантам - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Захват заложников в ростовском СИЗО – суд вынес приговор фигурантам

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам уголовного дела о бунте и захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне 2024 года. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T11:25

2026-09-04T11:25

2026-09-04T11:38

ростов-на-дону

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам уголовного дела о бунте и захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне 2024 года. 16 июня 2024 года группа заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону, готовивших побег, захватила двух сотрудников изолятора. Большинство принимавших участие в захвате заложников были ликвидированы во время штурма, в живых остался только один заключенный. Позже в ходе следствия были выявлены другие арестанты, которых обвинили в участии в заговоре.Как сообщили в суде, в СИЗО один из заключенных создал организованную группу для совершения побега. Трое из ее участников, которые в итоге оказались на скамье подсудимых, принесли присягу международной запрещенной террористической организации "Исламское государство"* и стали активными ее участниками. Они изучали и распространяли идеологию "ИГ"*, обеспечивали физическую защиту участников террористической организации в случаях их конфликтов с другими заключенными, добывали информацию о планируемых обысках на территории учреждения.Участники группы планировали ночью совершить побег. Трое членов ОПГ должны были проникнуть в оружейную комнату и завладеть оружием, в то время как остальные члены банды должны были захватить заложников из числа сотрудников СИЗО. Им поручалось вести переговоры с правоохранителями и дезорганизовать деятельность учреждения.Также планировалось освободить других заключенных СИЗО, обвиняемых в совершении преступлений террористического характера. В случае невыполнения властями их требований захватчики планировали поджечь здание учреждения с помощью слитого из стоящих на территории СИЗО автомобилей горючего.Все свои действия фигуранты снимали на мобильные телефоны, чтобы впоследствии опубликовать эти материалы в исламистских каналах.В ходе операции по освобождению заложников правоохранители пресекли преступные действия участников ОПГ.Еще один участник бунта получил 26 лет колонии, 10 из которых он проведет в тюрьме, и штраф в 600 тысяч рублей.Трое фигурантов получили соответственно 28 лет, 23 года и 21 год колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме.* террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, сизо, захват заложников в сизо ростовской области, приговор, правосудие, южный окружной военный суд, новости