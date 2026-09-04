Рейтинг@Mail.ru
Яркие и с красивым рисунком – малышка из Крыма получила протезы в Питере - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260904/yarkie-i-s-krasivym-risunkom--malyshka-iz-kryma-poluchila-protezy-v-pitere-1159093415.html
Яркие и с красивым рисунком – малышка из Крыма получила протезы в Питере
Яркие и с красивым рисунком – малышка из Крыма получила протезы в Питере - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Яркие и с красивым рисунком – малышка из Крыма получила протезы в Питере
Когда каждый считает своим долгом уточнить, "а что у вашей девочки с ручкой?", при этом бесцеремонно разглядывая ее, сердце разрывается от боли. Об этом мама... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T18:20
2026-09-04T19:29
эксклюзивы риа новости крым
крым
санкт-петербург
общество
протезирование
дети
новости крыма
евпатория
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159093961_0:210:734:623_1920x0_80_0_0_4aa8e02e30849267c6aa29cfe068bcf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Когда каждый считает своим долгом уточнить, "а что у вашей девочки с ручкой?", при этом бесцеремонно разглядывая ее, сердце разрывается от боли. Об этом мама годовалой Мавиле из Евпатории не сказала журналистам. Но это понятно и без слов. Родителям просто очень хотелось, чтобы их малышка, старшая из двойняшек, не думала и не чувствовала, что с ней что-то не так. И тогда они обратились за помощью к питерским врачам, которые изготовили для очень юной пациентки красивые и удобные протезы. И это стало возможным, в том числе, при поддержке россиян, рассказали РИА Новости Крым в биотех-компании, специализирующейся на самых сложных случаях протезирования у взрослых и детей.В Санкт-Петербурге изготовили первые протезы для годовалой Мавиле из Евпатории. У девочки врожденная аномалия правой руки на уровне плеча, был риск неправильного двигательного развития. Протезирование стало возможным благодаря совместной работе государства, благотворительного фонда и одной из ведущих биотех-компаний России.У крымчанки Мавиле большая и дружная семья, у нее есть мама, папа, бабушка и младшая сестра-двойняшка. Она растет очень активной и любознательной девочкой. Но из-за врожденной аномалии у малышки возникали некоторые сложности с познанием мира – она не могла опираться на обе руки, постоянно наклонялась на бок, потому что ей было сложно удерживать равновесие. Стоять и ходить самостоятельно малышка могла только держась за руку взрослого."Она рано начала ползать, и здесь возникли первые сложности. Мавиле постоянно переносила вес на одну сторону. Нас предупредили, так может неправильно сформироваться двигательное развитие, есть риск перекоса. Мы задумались о протезировании, начали узнавать: объехали несколько центров, звонили – врачи советовали подождать, не многие работают с ранним протезированием, это сложно. Но мы с мужем хотим, чтобы у обеих дочерей было полноценное детство. Чтобы Мавиле не думала и не чувствовала, что с ней что-то не так", – признается мама Тамила.За этот непростой случай взялись врачи из Санкт-Петербурга, такие пациенты - один из ключевых профилей биотех-компании."Мавиле – одна из наших самых юных пациенток. Мы работаем с детьми с 6 месяцев, и каждый раз это особенная история. Ребенок в этом возрасте не воспринимает протез как что-то трагическое, для него это часть жизни, как одежда или обувь. Наша задача – помочь сформировать здоровую привязанность к протезу, чтобы он стал любимой игрушкой. Для Мавиле мы выбрали красивый рисунок, чтобы протез вызывал у неё интерес. И уже на первом этапе мы видим: она принимает его. Это и есть правильное начало", – комментирует врач-протезист Вазген Карабеков.Для маленькой крымчанки за пять дней изготовили два протеза плеча. Косметический – он несет эстетическую функцию, помогает в социализации. И рабочий протез с насадкой "кулачок" – именно он берет на себя опорную часть: в прямом и переносном смысле. Это не активный захват, а именно упор. Теперь малышка учится самостоятельно вставать на ноги, держа равновесие, рассказывают специалисты.Важно, чтобы первые детские протезы были легкими, адаптационными, ведь они помогают ребенку в развитии и в формировании правильной осанки. В случае с Мавиле протез в таком возрасте поможет ей восполнить имеющийся дисбаланс в весе и закрепить верный двигательный стереотип, поясняют РИА Новости Крым в биотех-компании.Семья получила поддержку государства: сертификат на протезирование от Социального фонда. А для того, чтобы Мавиле могла получить второй протез, а вся семья приехала на протезирование в Санкт-Петербург, на помощь пришел благотворительный фонд.Родители Мавиле верят: теперь у их дочки есть все необходимое, чтобы расти здоровой, активной и счастливой, и она еще сыграет с младшей сестрой-двойняшкой в догонялки. А то и перегонит – старшая ведь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
санкт-петербург
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159093961_0:214:734:765_1920x0_80_0_0_99ed0a53a222f77002d6100d9a3db683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, санкт-петербург, общество, протезирование, дети, новости крыма, евпатория
Яркие и с красивым рисунком – малышка из Крыма получила протезы в Питере

Врачи из Петербурга вернули годовалой Мавиле из Крыма возможность опираться на обе руки

18:20 04.09.2026 (обновлено: 19:29 04.09.2026)
 
© Фото предоставлено пресс-службой биотех-компанииМалышка из Крыма получила протезы в Питере
Малышка из Крыма получила протезы в Питере
© Фото предоставлено пресс-службой биотех-компании
Читать в
МАКСДзенTelegram
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Когда каждый считает своим долгом уточнить, "а что у вашей девочки с ручкой?", при этом бесцеремонно разглядывая ее, сердце разрывается от боли. Об этом мама годовалой Мавиле из Евпатории не сказала журналистам. Но это понятно и без слов. Родителям просто очень хотелось, чтобы их малышка, старшая из двойняшек, не думала и не чувствовала, что с ней что-то не так. И тогда они обратились за помощью к питерским врачам, которые изготовили для очень юной пациентки красивые и удобные протезы. И это стало возможным, в том числе, при поддержке россиян, рассказали РИА Новости Крым в биотех-компании, специализирующейся на самых сложных случаях протезирования у взрослых и детей.
В Санкт-Петербурге изготовили первые протезы для годовалой Мавиле из Евпатории. У девочки врожденная аномалия правой руки на уровне плеча, был риск неправильного двигательного развития. Протезирование стало возможным благодаря совместной работе государства, благотворительного фонда и одной из ведущих биотех-компаний России.
У крымчанки Мавиле большая и дружная семья, у нее есть мама, папа, бабушка и младшая сестра-двойняшка. Она растет очень активной и любознательной девочкой. Но из-за врожденной аномалии у малышки возникали некоторые сложности с познанием мира – она не могла опираться на обе руки, постоянно наклонялась на бок, потому что ей было сложно удерживать равновесие. Стоять и ходить самостоятельно малышка могла только держась за руку взрослого.
© Фото предоставлено пресс-службой биотех-компанииИзготовлением протезов занималась биотех-компания БИОНИКА 2.0
Малышка из Крыма получила протезы в Питере
© Фото предоставлено пресс-службой биотех-компании
Изготовлением протезов занималась биотех-компания БИОНИКА 2.0
"Она рано начала ползать, и здесь возникли первые сложности. Мавиле постоянно переносила вес на одну сторону. Нас предупредили, так может неправильно сформироваться двигательное развитие, есть риск перекоса. Мы задумались о протезировании, начали узнавать: объехали несколько центров, звонили – врачи советовали подождать, не многие работают с ранним протезированием, это сложно. Но мы с мужем хотим, чтобы у обеих дочерей было полноценное детство. Чтобы Мавиле не думала и не чувствовала, что с ней что-то не так", – признается мама Тамила.
За этот непростой случай взялись врачи из Санкт-Петербурга, такие пациенты - один из ключевых профилей биотех-компании.
© Фото предоставлено пресс-службой биотех-компанииМалышка из Крыма получила протезы в Питере
Малышка из Крыма получила протезы в Питере
© Фото предоставлено пресс-службой биотех-компании
Малышка из Крыма получила протезы в Питере
"Мавиле – одна из наших самых юных пациенток. Мы работаем с детьми с 6 месяцев, и каждый раз это особенная история. Ребенок в этом возрасте не воспринимает протез как что-то трагическое, для него это часть жизни, как одежда или обувь. Наша задача – помочь сформировать здоровую привязанность к протезу, чтобы он стал любимой игрушкой. Для Мавиле мы выбрали красивый рисунок, чтобы протез вызывал у неё интерес. И уже на первом этапе мы видим: она принимает его. Это и есть правильное начало", – комментирует врач-протезист Вазген Карабеков.
Для маленькой крымчанки за пять дней изготовили два протеза плеча. Косметический – он несет эстетическую функцию, помогает в социализации. И рабочий протез с насадкой "кулачок" – именно он берет на себя опорную часть: в прямом и переносном смысле. Это не активный захват, а именно упор. Теперь малышка учится самостоятельно вставать на ноги, держа равновесие, рассказывают специалисты.
Важно, чтобы первые детские протезы были легкими, адаптационными, ведь они помогают ребенку в развитии и в формировании правильной осанки. В случае с Мавиле протез в таком возрасте поможет ей восполнить имеющийся дисбаланс в весе и закрепить верный двигательный стереотип, поясняют РИА Новости Крым в биотех-компании.
© Фото предоставлено пресс-службой биотех-компанииМалышка из Крыма получила протезы в Питере
Малышка из Крыма получила протезы в Питере
© Фото предоставлено пресс-службой биотех-компании
Малышка из Крыма получила протезы в Питере
Семья получила поддержку государства: сертификат на протезирование от Социального фонда. А для того, чтобы Мавиле могла получить второй протез, а вся семья приехала на протезирование в Санкт-Петербург, на помощь пришел благотворительный фонд.
"История девочки была размещена на сайте фонда, и всего за месяц удалось привлечь пожертвования в нужном объеме. Также малышке и родителям была оказана поддержка в оплате дороги и проживания на время протезирования. Мы благодарим всех, кто откликнулся и проявил милосердие! Очень рады, что смогли помочь семье", – отмечают в фонде.
Родители Мавиле верят: теперь у их дочки есть все необходимое, чтобы расти здоровой, активной и счастливой, и она еще сыграет с младшей сестрой-двойняшкой в догонялки. А то и перегонит – старшая ведь.
© Фото предоставлено пресс-службой биотех-компанииМалышка из Крыма получила протезы в Питере
Малышка из Крыма получила протезы в Питере
© Фото предоставлено пресс-службой биотех-компании
Малышка из Крыма получила протезы в Питере
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСанкт-ПетербургОбществоПротезированиедетиНовости КрымаЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:24В Севастополе громко - идут учения
19:11В ООН проголосовали за переделку карты мира
19:00На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову
18:49Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
18:40Всероссийский диктант "Россия — дом народов" напишут 8 сентября
18:34От жары к ливням: погода на выходных в Крыму
18:20Яркие и с красивым рисунком – малышка из Крыма получила протезы в Питере
18:10Звание Города трудовой доблести могут присвоить 12 городам РФ
18:02Новые кадровые назначения в Крыму: заменили руководителей Нижнегорского района
17:55Путин призвал сохранять память о героях в рамках единой госполитики
17:46Опрос: медведя назвали главным символом силы духа русского человека
17:33Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
17:29В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
17:25Два района на западе Крыма 5 сентября останутся без света
17:17Пожар на Мангупе в Крыму потушили на шестые сутки
17:06Массированный удар по Украине - что поражено
16:45Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября
16:40В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу
16:35В Херсонской области дали старт досрочному голосованию
16:24Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона
Лента новостейМолния