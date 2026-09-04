https://crimea.ria.ru/20260904/yarkie-i-s-krasivym-risunkom--malyshka-iz-kryma-poluchila-protezy-v-pitere-1159093415.html

Яркие и с красивым рисунком – малышка из Крыма получила протезы в Питере

Яркие и с красивым рисунком – малышка из Крыма получила протезы в Питере - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Яркие и с красивым рисунком – малышка из Крыма получила протезы в Питере

Когда каждый считает своим долгом уточнить, "а что у вашей девочки с ручкой?", при этом бесцеремонно разглядывая ее, сердце разрывается от боли. Об этом мама... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T18:20

2026-09-04T18:20

2026-09-04T19:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Когда каждый считает своим долгом уточнить, "а что у вашей девочки с ручкой?", при этом бесцеремонно разглядывая ее, сердце разрывается от боли. Об этом мама годовалой Мавиле из Евпатории не сказала журналистам. Но это понятно и без слов. Родителям просто очень хотелось, чтобы их малышка, старшая из двойняшек, не думала и не чувствовала, что с ней что-то не так. И тогда они обратились за помощью к питерским врачам, которые изготовили для очень юной пациентки красивые и удобные протезы. И это стало возможным, в том числе, при поддержке россиян, рассказали РИА Новости Крым в биотех-компании, специализирующейся на самых сложных случаях протезирования у взрослых и детей.В Санкт-Петербурге изготовили первые протезы для годовалой Мавиле из Евпатории. У девочки врожденная аномалия правой руки на уровне плеча, был риск неправильного двигательного развития. Протезирование стало возможным благодаря совместной работе государства, благотворительного фонда и одной из ведущих биотех-компаний России.У крымчанки Мавиле большая и дружная семья, у нее есть мама, папа, бабушка и младшая сестра-двойняшка. Она растет очень активной и любознательной девочкой. Но из-за врожденной аномалии у малышки возникали некоторые сложности с познанием мира – она не могла опираться на обе руки, постоянно наклонялась на бок, потому что ей было сложно удерживать равновесие. Стоять и ходить самостоятельно малышка могла только держась за руку взрослого."Она рано начала ползать, и здесь возникли первые сложности. Мавиле постоянно переносила вес на одну сторону. Нас предупредили, так может неправильно сформироваться двигательное развитие, есть риск перекоса. Мы задумались о протезировании, начали узнавать: объехали несколько центров, звонили – врачи советовали подождать, не многие работают с ранним протезированием, это сложно. Но мы с мужем хотим, чтобы у обеих дочерей было полноценное детство. Чтобы Мавиле не думала и не чувствовала, что с ней что-то не так", – признается мама Тамила.За этот непростой случай взялись врачи из Санкт-Петербурга, такие пациенты - один из ключевых профилей биотех-компании."Мавиле – одна из наших самых юных пациенток. Мы работаем с детьми с 6 месяцев, и каждый раз это особенная история. Ребенок в этом возрасте не воспринимает протез как что-то трагическое, для него это часть жизни, как одежда или обувь. Наша задача – помочь сформировать здоровую привязанность к протезу, чтобы он стал любимой игрушкой. Для Мавиле мы выбрали красивый рисунок, чтобы протез вызывал у неё интерес. И уже на первом этапе мы видим: она принимает его. Это и есть правильное начало", – комментирует врач-протезист Вазген Карабеков.Для маленькой крымчанки за пять дней изготовили два протеза плеча. Косметический – он несет эстетическую функцию, помогает в социализации. И рабочий протез с насадкой "кулачок" – именно он берет на себя опорную часть: в прямом и переносном смысле. Это не активный захват, а именно упор. Теперь малышка учится самостоятельно вставать на ноги, держа равновесие, рассказывают специалисты.Важно, чтобы первые детские протезы были легкими, адаптационными, ведь они помогают ребенку в развитии и в формировании правильной осанки. В случае с Мавиле протез в таком возрасте поможет ей восполнить имеющийся дисбаланс в весе и закрепить верный двигательный стереотип, поясняют РИА Новости Крым в биотех-компании.Семья получила поддержку государства: сертификат на протезирование от Социального фонда. А для того, чтобы Мавиле могла получить второй протез, а вся семья приехала на протезирование в Санкт-Петербург, на помощь пришел благотворительный фонд.Родители Мавиле верят: теперь у их дочки есть все необходимое, чтобы расти здоровой, активной и счастливой, и она еще сыграет с младшей сестрой-двойняшкой в догонялки. А то и перегонит – старшая ведь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, санкт-петербург, общество, протезирование, дети, новости крыма, евпатория