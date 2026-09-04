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Взрыв в здании СБУ в Киеве и кадровые назначения в Крыму – главное за день

Взрыв в здании СБУ в Киеве и кадровые назначения в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Взрыв в здании СБУ в Киеве и кадровые назначения в Крыму – главное за день

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранять память о героях. Во Владивостоке завершил работу одиннадцатый Восточный экономический форум. В... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T22:33

2026-09-04T22:33

2026-09-04T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранять память о героях. Во Владивостоке завершил работу одиннадцатый Восточный экономический форум. В результате атак на Севастополь повреждены жилые дома. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о возможной нехватке топлива на Кубани из-за пожара на нефтебазе в Сочи. Взрыв произошел в главном здании СБУ в центре Киева. Исполняющим обязанности главы администрации Керчи в Крыму стал Игорь Крутьков. В Нижнегорском районе Крыма в отставку отправлен глава администрации района Антон Кравец, врио руководителя станет Дмитрий Мильгевский.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПамять о героях призвал сохранять Владимир ПутинРабота по сохранению памяти о защитниках отечества должна выстраиваться в рамках единой государственной политики, общими усилиями государства и граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа"."Важно, чтобы работа по сохранению памяти о защитниках отечества, важнейших событиях истории страны выстраивалась в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественных структур", – сказал президент, открывая заседание.Завершен одиннадцатый Восточный экономический форумВ пятницу во Владивостоке завершил работу одиннадцатый Восточный экономический форум (ВЭФ) – ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Форум традиционно собрал представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества из России и зарубежных стран для выработки совместных решений, развития партнерств и запуска новых проектов. Главная тема ВЭФ-2026 – "Дальний Восток – развитие во благо людей".ВСУ несколько раз за день атаковали СевастопольСемь беспилотников уничтожены в Севастополе за минувшие сутки. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы нейтрализовали пять вражеских беспилотников. В результате атаки повреждены три частных дома (выбиты окна, двери, в одном из домов поврежден фасад и забор) и четыре машины", - написал он в МАКС.В Сочи загорелась нефтебазаВ Сочи из-за пожара на нефтебазе может возникнуть нехватка топлива, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Сегодня ночью украинские беспилотники снова атаковали наш край, основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Сочи. Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы. Это может привести к осложнению ситуации с топливом на заправках в городе-курорте. Допустить этого нельзя", - сказал он.Новые кадровые назначения в КрымуИсполняющим обязанности главы администрации Керчи стал первый зам Игорь Крутьков. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.На внеочередной сессии Нижнегорского районного совета принят ряд кадровых решений, согласно которым в отставку отправлен глава администрации района Антон Кравец – врио руководителя будет Дмитрий Мильгевский. Об этом сообщил депутат Госсовета Крыма, председатель комитета по информационной политике, технологиям и связи ГС РК Иван Манучаров.Взрыв прогремел в главном здании СБУ в КиевеВзрыв произошел в пятницу в главном здании Службы безопасности Украины в центре Киева. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский."Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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