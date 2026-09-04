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Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона
Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона
Взрыв произошел в пятницу в главном здании Службы безопасности Украины в центре Киева. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T16:24
2026-09-04T17:28
сбу (служба безопасности украины)
украина
владимир зеленский
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Взрыв произошел в пятницу в главном здании Службы безопасности Украины в центре Киева. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.По утверждению главы киевского режима, речь идет о российском дроне, который был направлен в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Также Зеленский пообещал "ощутимый" ответ "когда все будет подготовлено".Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России, заявлял накануне президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос модератора о том, как предотвратить поражение объектов критической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и ОдессеВрагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономПутин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма
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РИА Новости Крым
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сбу (служба безопасности украины), украина, владимир зеленский, новости сво, происшествия
Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона

В главном здании СБУ в центре Киева произошел взрыв после удара дрона – Зеленский

16:24 04.09.2026 (обновлено: 17:28 04.09.2026)
 
© Фото : Украинская правдаПожар после взрыва в здании СБУ в Киеве
Пожар после взрыва в здании СБУ в Киеве
© Фото : Украинская правда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Взрыв произошел в пятницу в главном здании Службы безопасности Украины в центре Киева. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

"Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По утверждению главы киевского режима, речь идет о российском дроне, который был направлен в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Также Зеленский пообещал "ощутимый" ответ "когда все будет подготовлено".
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