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Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона
Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона
Взрыв произошел в пятницу в главном здании Службы безопасности Украины в центре Киева. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T16:24
2026-09-04T16:24
2026-09-04T17:28
сбу (служба безопасности украины)
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Взрыв произошел в пятницу в главном здании Службы безопасности Украины в центре Киева. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.По утверждению главы киевского режима, речь идет о российском дроне, который был направлен в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Также Зеленский пообещал "ощутимый" ответ "когда все будет подготовлено".Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России, заявлял накануне президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос модератора о том, как предотвратить поражение объектов критической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и ОдессеВрагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономПутин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма
https://crimea.ria.ru/20260902/zelenskiy-uvolil-glavu-departamenta-sbu-posle-perestrelki-v-kieve-1159041722.html
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сбу (служба безопасности украины), украина, владимир зеленский, новости сво, происшествия
Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона
В главном здании СБУ в центре Киева произошел взрыв после удара дрона – Зеленский
16:24 04.09.2026 (обновлено: 17:28 04.09.2026)