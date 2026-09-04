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ВСУ атакуют Севастополь - работают ПВО и мобильные группы - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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ВСУ атакуют Севастополь - работают ПВО и мобильные группы
ВСУ атакуют Севастополь - работают ПВО и мобильные группы - РИА Новости Крым, 04.09.2026
ВСУ атакуют Севастополь - работают ПВО и мобильные группы
ВСУ атакуют дронами Севастополь, работают ПВО и мобильные группы. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T12:40
2026-09-04T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. ВСУ атакуют дронами Севастополь, работают ПВО и мобильные группы. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Активная работа продолжается в районе Севастопольской и Казачьей бухт, Гагаринском и Балаклавском районах. Жителей и гостей города призвали не покидать укрытий и соблюдать меры безопасности.В городе объявлена воздушная тревога. Ранее губернатор Развожаев сообщил, что за сутки над городом были уничтожены пять беспилотников. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машины В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
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ВСУ атакуют Севастополь - работают ПВО и мобильные группы

Развожаев: ВСУ атакуют дронами Севастополь - сбит один БПЛА над бухтой Абрамова

12:40 04.09.2026 (обновлено: 12:43 04.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. ВСУ атакуют дронами Севастополь, работают ПВО и мобильные группы. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбит 1 БПЛА в районе бухты Абрамова", - говорится в сообщении.
Активная работа продолжается в районе Севастопольской и Казачьей бухт, Гагаринском и Балаклавском районах. Жителей и гостей города призвали не покидать укрытий и соблюдать меры безопасности.
В городе объявлена воздушная тревога.
Ранее губернатор Развожаев сообщил, что за сутки над городом были уничтожены пять беспилотников. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Пострадавших нет.
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