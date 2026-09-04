https://crimea.ria.ru/20260904/vsu-atakuyut-sevastopol---rabotayut-pvo-i-mobilnye-gruppy-1159096820.html

ВСУ атакуют Севастополь - работают ПВО и мобильные группы

ВСУ атакуют Севастополь - работают ПВО и мобильные группы - РИА Новости Крым, 04.09.2026

ВСУ атакуют Севастополь - работают ПВО и мобильные группы

ВСУ атакуют дронами Севастополь, работают ПВО и мобильные группы. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T12:40

2026-09-04T12:40

2026-09-04T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. ВСУ атакуют дронами Севастополь, работают ПВО и мобильные группы. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Активная работа продолжается в районе Севастопольской и Казачьей бухт, Гагаринском и Балаклавском районах. Жителей и гостей города призвали не покидать укрытий и соблюдать меры безопасности.В городе объявлена воздушная тревога. Ранее губернатор Развожаев сообщил, что за сутки над городом были уничтожены пять беспилотников. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машины В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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