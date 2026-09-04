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Всероссийский диктант "Россия — дом народов" напишут 8 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Всероссийский диктант "Россия — дом народов" напишут 8 сентября
Всероссийский диктант "Россия — дом народов" напишут 8 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Всероссийский диктант "Россия — дом народов" напишут 8 сентября
Всероссийский диктант "Россия - дом народов", который будет иметь очный и онлайн форматы, будут писать по адаптированным текстам писателя Расула Гамзатова. Об... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T18:40
2026-09-04T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. Всероссийский диктант "Россия - дом народов", который будет иметь очный и онлайн форматы, будут писать по адаптированным текстам писателя Расула Гамзатова. Об этом сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Всероссийский диктант "Россия - дом народов", приуроченный ко Дню языков народов Российской Федерации и Году единства народов России, пройдет 8 сентября по всей стране. Жители страны смогут проверить свои знания родных языков. В этом году акция впервые будет доступна не только на очных площадках, но и в онлайн-формате — на сайте интернет-энциклопедии РУВИКИ.По ее словам, этот диктант — это не просто проверка грамотности, но и просветительская акция, возможность выразить уважение к культурному наследию разных народов.Полежаева рассказала, что для участия в онлайн формате необходимо в день написания, 8 сентября, зарегистрироваться на сайте dictant.ruwiki.ru, выбрать язык диктанта и следовать инструкциям написания. Текст будет доступен на 21 языке, среди них — русский, горномарийский, луговомарийский, татарский, чувашский, удмуртский, башкирский и другие языки народов России.После завершения участники получат именные сертификаты, а на следующий день смогут сравнить свой результат с эталонным текстом.В день проведения Всероссийского диктанта "Россия – дом народов" в регионах будут организованы также традиционные очные площадки диктанта."Мы уже не первый раз пишем такой диктант. Это действительно классно — писать его всей семьей. Это очень положительное, здоровое мероприятие, &lt;…&gt; которое действительно развивает, направляет внимание на созидание", - добавила Полежаева.8 сентября 2026 года в России впервые будет отмечаться День языков народов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации. Он пройдет в день рождения советского поэта, публициста и политического деятеля Расула Гамзатова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин"Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово годаСвященник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
крым многонациональный, русский народ, общество, новости, россия, образование в россии
Всероссийский диктант "Россия — дом народов" напишут 8 сентября

Диктант "Россия — дом народов" напишут по текстам Расула Гамзатова 8 сентября

18:40 04.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. Всероссийский диктант "Россия - дом народов", который будет иметь очный и онлайн форматы, будут писать по адаптированным текстам писателя Расула Гамзатова. Об этом сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Всероссийский диктант "Россия - дом народов", приуроченный ко Дню языков народов Российской Федерации и Году единства народов России, пройдет 8 сентября по всей стране. Жители страны смогут проверить свои знания родных языков. В этом году акция впервые будет доступна не только на очных площадках, но и в онлайн-формате — на сайте интернет-энциклопедии РУВИКИ.
"В этом году мы напишем диктант 8 сентября под текстам Расула Гамзатова, и нашими партнерами станут, в том числе, и РУВИКИ, и Институт языкознания РАН, они как раз адаптируют сейчас текст", - сказала Полежаева.
По ее словам, этот диктант — это не просто проверка грамотности, но и просветительская акция, возможность выразить уважение к культурному наследию разных народов.
"<…> Основную задачу ощущаем в том, чтобы продемонстрировать: да, мы многонациональная страна, но единый народ, объединенный общими ценностями и целями развития на родной любимой земле. Этот потрясающий праздник (День языков народов РФ – ред.), который состоится впервые, раскрывает идею о том, что для России многоязычие – это культурный код, при этом мы объединены нашим общим достоянием — русским языком", - отметила она.
Полежаева рассказала, что для участия в онлайн формате необходимо в день написания, 8 сентября, зарегистрироваться на сайте dictant.ruwiki.ru, выбрать язык диктанта и следовать инструкциям написания. Текст будет доступен на 21 языке, среди них — русский, горномарийский, луговомарийский, татарский, чувашский, удмуртский, башкирский и другие языки народов России.
После завершения участники получат именные сертификаты, а на следующий день смогут сравнить свой результат с эталонным текстом.
В день проведения Всероссийского диктанта "Россия – дом народов" в регионах будут организованы также традиционные очные площадки диктанта.
"Мы уже не первый раз пишем такой диктант. Это действительно классно — писать его всей семьей. Это очень положительное, здоровое мероприятие, <…> которое действительно развивает, направляет внимание на созидание", - добавила Полежаева.
8 сентября 2026 года в России впервые будет отмечаться День языков народов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации. Он пройдет в день рождения советского поэта, публициста и политического деятеля Расула Гамзатова.
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