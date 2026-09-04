https://crimea.ria.ru/20260904/vobla-pod-zapretom-rosrybolovstvo-khochet-prodlit-zapret-na-2027-god-1159085568.html

Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год

Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год

Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы на следующий год, хотя нерест в этом году был неплохой. Об этом со ссылкой на главу ведомства Илью... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T20:30

2026-09-04T20:30

2026-09-04T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы на следующий год, хотя нерест в этом году был неплохой. Об этом со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова пишет РИА Новости. В октябре прошлого года Минсельхоз России продлил до конца 2026 года запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы.Ранее в сентябре президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев анонсировал продление запрета на 2027 год, поскольку популяция этой рыбы все еще остается на критически низкой отметке.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала годаСевастополь получит 140 млн на поддержку рыболовстваДень рыбака – инфографика

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыба, рыболовство, росрыболовство, новости, промышленность россии