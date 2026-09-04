Рейтинг@Mail.ru
Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/vobla-pod-zapretom-rosrybolovstvo-khochet-prodlit-zapret-na-2027-god-1159085568.html
Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год
Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год
Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы на следующий год, хотя нерест в этом году был неплохой. Об этом со ссылкой на главу ведомства Илью... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T20:30
2026-09-04T20:30
рыба
рыболовство
росрыболовство
новости
промышленность россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148724885_0:67:1240:765_1920x0_80_0_0_ff5ffe5c623c062d05ecfdc37658b2fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы на следующий год, хотя нерест в этом году был неплохой. Об этом со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова пишет РИА Новости. В октябре прошлого года Минсельхоз России продлил до конца 2026 года запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы.Ранее в сентябре президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев анонсировал продление запрета на 2027 год, поскольку популяция этой рыбы все еще остается на критически низкой отметке.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала годаСевастополь получит 140 млн на поддержку рыболовстваДень рыбака – инфографика
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148724885_66:0:1174:831_1920x0_80_0_0_cda9187213e74b5f9c525a9aa5c21072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рыба, рыболовство, росрыболовство, новости, промышленность россии
Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год

Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы на 2027 год

20:30 04.09.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевРыболовство
Рыболовство
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы на следующий год, хотя нерест в этом году был неплохой. Об этом со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова пишет РИА Новости.

"Пока планируем продлить. Но сейчас посмотрим, что нам ученые скажут. В этом году, в принципе, был неплохой нерест, поэтому посмотрим", - сказал он в кулуарах ВЭФ.

В октябре прошлого года Минсельхоз России продлил до конца 2026 года запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы.
Ранее в сентябре президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев анонсировал продление запрета на 2027 год, поскольку популяция этой рыбы все еще остается на критически низкой отметке.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала года
Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовства
День рыбака – инфографика
 
РыбаРыболовствоРосрыболовствоНовостиПромышленность России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:20"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана
21:10Следственные действия проходят в офисе Зеленского
20:45Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА
20:4027 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе
20:30Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год
20:11Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
19:45В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки
19:24В Севастополе громко - Развожаев объяснил причину
19:11В ООН проголосовали за переделку карты мира
19:00На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову
18:49Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
18:40Всероссийский диктант "Россия — дом народов" напишут 8 сентября
18:34От жары к ливням: погода на выходных в Крыму
18:20Яркие и с красивым рисунком – малышка из Крыма получила протезы в Питере
18:10Звание Города трудовой доблести могут присвоить 12 городам РФ
18:02Новые кадровые назначения в Крыму: заменили руководителей Нижнегорского района
17:55Путин призвал сохранять память о героях в рамках единой госполитики
17:46Опрос: медведя назвали главным символом силы духа русского человека
17:33Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
17:29В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния