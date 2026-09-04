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Венгрия будет укрывать бегущих от мобилизации украинцев – Мадьяр

Венгрия будет укрывать бегущих от мобилизации украинцев – Мадьяр - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Венгрия будет укрывать бегущих от мобилизации украинцев – Мадьяр

Венгрия продолжит предоставлять убежище въезжающим в страну украинцам призывного возраста, несмотря на запрет со стороны Евросоюза. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T09:01

2026-09-04T09:01

2026-09-04T09:01

венгрия

петер мадьяр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Венгрия продолжит предоставлять убежище въезжающим в страну украинцам призывного возраста, несмотря на запрет со стороны Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.Он напомнил, что несколько недель назад ЕС принял решение о том, что не будет предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста, если у них есть проблемы с военно-учетными документами. По словам Мадьяра, Венгрия голосовала против этой меры.В первую очередь убежище будут предоставлять этническим венграм, проживающим в Закарпатье, уточнил Мадьяр. По его словам, таких беженцев становится все больше.Венгерский премьер добавил, что считает "недостойным и непостижимым", что Евросоюз, по сути, "запирает мужчин в стране, находящейся в состоянии войны, и не оказывает им помощи".Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников ТЦК, которые силой "мобилизуют" украинских мужчин, приводят к протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации, в том числе бегут из страны, часто способами, опасными для жизни и здоровья.С 31 июля Евросоюз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин, прибывших в ЕС. Все прибывающие в страны Европейского союза украинцы обязаны подтверждать, что не являются уклонистами.Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, ранее заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Бюро расследований проводит в стране масштабные обыски в территориальных центрах комплектования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:К чему приведет мобилизация женщин на Украине – мнениеОдурманенные дети: снижение возраста мобилизации на Украине станет катастрофой для тысяч семейТЦК на Украине лишал мужчин законных отсрочек от мобилизации - омбудсмен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, петер мадьяр, украина, мобилизация на украине, убежище, европейский союз (ес), новости, в мире