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В Сочи горит нефтебаза - что происходит с топливом на Кубани
В Сочи горит нефтебаза - что происходит с топливом на Кубани - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Сочи горит нефтебаза - что происходит с топливом на Кубани
В Сочи из-за пожара на нефтебазе может возникнуть нехватка топлива, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:40
2026-09-04T14:40
2026-09-04T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Сочи из-за пожара на нефтебазе может возникнуть нехватка топлива, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Ситуацию с топливом в регионе власти обсудили на оперативном совещании. Бензин и дизель поступают в край в достаточном объеме, и вся логистическая цепочка должна работать безотказно, подчеркнул губернатор.И поручил максимально ускорить разгрузку прибывающих цистерн, оперативно доставлять топливо на АЗС и снять любые лимиты на заправках. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Сочи – что известноВ Армавире после налета беспилотников пылает нефтебазаПолсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка
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сочи, краснодарский край, новости, пожар, нефтебаза, вениамин кондратьев
В Сочи горит нефтебаза - что происходит с топливом на Кубани
В Сочи из-за пожара на нефтебазе может возникнуть нехватка топлива - Кондратьев
14:40 04.09.2026 (обновлено: 14:45 04.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Сочи из-за пожара на нефтебазе может возникнуть нехватка топлива, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня ночью украинские беспилотники снова атаковали наш край, основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Сочи. Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы. Это может привести к осложнению ситуации с топливом на заправках в городе-курорте. Допустить этого нельзя", - сказал он.
Ситуацию с топливом в регионе власти обсудили на оперативном совещании. Бензин и дизель поступают в край в достаточном объеме, и вся логистическая цепочка должна работать безотказно, подчеркнул губернатор.
"При этом мы фиксируем случаи создания искусственного дефицита, когда при наличии топлива на некоторых заправках его не продают. Подобные действия недопустимы, как и любые попытки устраивать ажиотаж на местах. Все такие факты передадим в правоохранительные органы", - отметил Кондратьев.
И поручил максимально ускорить разгрузку прибывающих цистерн, оперативно доставлять топливо на АЗС и снять любые лимиты на заправках.
"Важно оперативно поставлять ресурс потребителям по понятной, честной и доступной цене", - заключил он.
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