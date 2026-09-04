https://crimea.ria.ru/20260904/v-sochi-gorit-neftebaza---chto-proiskhodit-s-toplivom-na-kubani-1159102353.html

В Сочи горит нефтебаза - что происходит с топливом на Кубани

В Сочи горит нефтебаза - что происходит с топливом на Кубани - РИА Новости Крым, 04.09.2026

В Сочи горит нефтебаза - что происходит с топливом на Кубани

В Сочи из-за пожара на нефтебазе может возникнуть нехватка топлива, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T14:40

2026-09-04T14:40

2026-09-04T14:45

сочи

краснодарский край

новости

пожар

нефтебаза

вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Сочи из-за пожара на нефтебазе может возникнуть нехватка топлива, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Ситуацию с топливом в регионе власти обсудили на оперативном совещании. Бензин и дизель поступают в край в достаточном объеме, и вся логистическая цепочка должна работать безотказно, подчеркнул губернатор.И поручил максимально ускорить разгрузку прибывающих цистерн, оперативно доставлять топливо на АЗС и снять любые лимиты на заправках. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Сочи – что известноВ Армавире после налета беспилотников пылает нефтебазаПолсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка

сочи

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, новости, пожар, нефтебаза, вениамин кондратьев